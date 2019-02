L'AS Monaco gagne enfin en s'imposant contre Toulouse (2-1)

L'AS Monaco a mis fin à une série de 266 jours sans victoire à domicile en L1, en s'imposant contre Toulouse 2-1 grâce à des buts de Golovin (15') et Fabregas (64').

Leonardo Jardim avait prévenu, c’est une nouvelle étape qui commence et le moins que l’on puisse dire c’est que les dernières recrues ont fait du bien, ce qui n’était plus le cas sur le Rocher depuis un moment.

Deux passes de Gelson Martins, un but de Fabregas et, globalement, un match très sérieux et complet de l’ASM et voilà Monaco qui redécouvre le chemin de la victoire deux mois après son dernier succès en Ligue 1 (4 décembre à Amiens).

Mieux, Monaco n’est plus relégable puisqu’Amiens s’est incliné à Rennes dans le même temps (0-1).