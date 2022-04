L'AS Monaco frappe un énorme coup à Rennes (3-2)

Le troisième rennais avait pourtant rapidement ouvert la marque dans la partie grâce à un coup de tête de Tait (3') mais Vanderson, bien servi par Golovin dans la profondeur, avait rétabli la parité à peine neuf minutes plus tard.



C'est en seconde période que les joueurs de Philippe Clement ont fait la différence, d'abord par l'intermédiaire de Wissam Ben Yedder (57', 1-2), lancé par Volland. Puis l'international français s'est plaint du talon et a demandé le changement. Une mauvaise nouvelle à quelques jours du derby contre Nice (mercredi à 19 heures), compensée par le but de Boadu, son remplaçant (77', 1-3), à la suite d'une erreur de relance bretonne.



La réduction du score de Terrier sur penalty était anecdotique, l'AS Monaco est le nouveau quatrième de Ligue 1 en attendant les matchs de Strasbourg et Nice ce week-end. Et peut encore croire à la Ligue des champions...