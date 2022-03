L’AS Monaco Football féminin sacrée championne de R1 après 18 victoires en 18 matchs

Dix-huit victoires en 18 journées. 73 buts marqués soit une moyenne de 4 par match, seulement 4 encaissés. C’est le bilan effrayant et ahurissant de l’ASMFF qui a tout simplement marché sur l’eau et roulé sur son championnat. Pour s’octroyer à quatre journées du terme, un titre de champion de Régional 1 Féminin qui ne faisait plus aucun doute depuis quelques semaines déjà.

En juin le grand rendez-vous



Une réussite que Stéphane Guigo explique : "C’est une juste récompense pour ce groupe qui a été impliqué en permanence. Ce travail permanent depuis le 21 juillet dernier en est la principale raison. Les filles n’ont jamais rien lâché avec quatre entraînements par semaine et une solidarité à toute épreuve." Les joueuses du Rocher malgré un rythme très soutenu, ont relativement été épargnées par les blessures. Signe que le fait de disposer d’’un staff médical au complet aide grandement à la réussite sportive pour assouvir les ambitions.

"On veut maintenir le cap"



Avec cette étape franchie, capitale pour se tourner vers le grand objectif du club, une montée en D2, les Monégasques pourraient logiquement connaître une certaine forme de décompression. D’autant plus que les confrontations en barrages ne commenceront qu’en juin. Mais pour l’entraîneur en chef, il n’en est pas question, le groupe doit rester mobiliser : "Deux mois jusqu’aux barrages, c’est énorme. Mais entre-temps, il y a encore quatre rencontres de championnat et une de coupe Méditerranée. On veut maintenir le cap, et on fera deux matchs amicaux face à des adversaires costauds pour rester dans le rythme."

Stéphane Guigo est depuis quelque temps dans la gestion de son effectif. Le tacticien rouge et blanc fait tourner un maximum pour que toutes gardent la forme. En vue des barrages, la fraîcheur sera l’élément clé pour prendre le dessus. Surtout que Monaco peut aussi tomber sur des équipes mal classées de D2 qui joueront leur survie. Rendez-vous est pris en juin.