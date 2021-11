L'AS Monaco et Strasbourg partagent les points (1-1)

Les Monégasques ont ouvert le score après un pénalty de Wissam Ben Yedder (45'+1). Ludovic Ajorque a égalisé sur le même exercice après une faute de Youssouf Fofana largement évitable (48').

Malgré une volonté manifeste de créer du danger, l'ASM n'a pas obtenu pléthore d'occasions. Il a parfois manqué les relais au milieu du terrain et du liant dans le jeu.

Ben Yedder a touché le poteau en première période et Myron Boadu a eu la balle de match en fin de partie, mais le Néerlandais n'est pas parvenu à scorer son premier but en Ligue 1. Avec ce résultat, Monaco reste 8e de Ligue 1 et n'avance pas. Il n'a repris qu'un point aux Niçois, 3es.

"On savait que ça allait être un combat. On pensait avoir fait le plus dur en menant 1-0. On prend ce point quand même. On a eu un gros match jeudi soir et il y a peut-être eu un peu de fatigue", a commenté Ruben Aguilar, au micro de Prime Video.