L'AS Monaco est mal embarquée, à la mi-temps, face à Brest

A l'heure actuelle, ils ne sont plus sur le podium de la Ligue 1.

Dans le même temps, Nice (qui était 4e à deux points au coup d'envoi) et Rennes (5e à trois longueurs) ont pris les devants face à Lille (1-0) et Marseille (2-0).

Ces résultats font glisser la Principauté au 5e rang, à un point du podium. Pour l'instant, les hommes de Philippe Clement ne sont plus qualifiés pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions mais pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

Au cours de cette première période, le club du Rocher s'est exposé sur les contres bretons. C'est sur l'un d'eux qu'il a notamment encaissé le second but. Belaïli s'est joué de Disasi avant de tromper Nübel (23'). Avant cette réalisation, c'est Duverne qui avait ouvert la marque, à la suite d'un corner joué à deux (10').

Dans un match fou, l'ASM s'est relancée juste avant le repos, grâce à un penalty généreux accordé par M. Brisard. L'arbitre de la rencontre a usé du Var avant de siffler. Ben Yedder s'est chargé de le transformer en prenant Bizot à contre-pied (44').