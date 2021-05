L'AS Monaco endeuillée après la disparition du président du club des supporters 

Jean-Paul Chaude était de tous les matchs au Louis-II. De tous les déplacements. Sans doute que cette saison sans supporters dans les stades devait l'affecter, lui le président du Club des supporters de Monaco depuis 2012.

Sans doute, aussi, qu'il se languissait de cette fin de saison exaltante avec une finale de Coupe de France face au PSG et des retrouvailles méritées avec l'Europe.

Il ne verra rien de tout cela. Ce dimanche, après la victoire face au Stade Rennais, ce fidèle supporter de l'AS Monaco s'est éteint tragiquement.

" Supporter depuis toujours, président du CSM depuis dix ans, Jean-Paul avait un amour inébranlable pour son club, dans les défaites comme dans les victoires. Son absence laissera un immense vide ", a réagi, sur les réseaux sociaux, l'association qu'il présidait.

L'AS Monaco, sur son site et ses réseaux sociaux, a également tenu à rendre hommage à Jean-Paul Chaude : " Grand amoureux du maillot à la Diagonale, Jean-Paul avait été un membre actif de plusieurs associations de supporters avant de rentrer au CSM et d'en être élu président il y a dix ans. Fidèle supporter Rouge et Blanc, il ne manquait jamais un match et était de tous les déplacements. Sa passion inaltérable était communicative et faisait de lui un soutien à part dans l'histoire du club. "

Il avait créé un groupe de supporters

En 1986, en effet, l'homme avait créé Sconvolts, un groupe de supporters monégasques. Plus tard, il avait rallié les Ultras Monaco 1994, lesquels ont affiché son visage, sur les réseaux sociaux, avec une écharpe du groupe nouée autour du cou.

Ce n'est qu'en 2009 qu'il avait intégré le Club des supporters de Monaco, avant d'assurer la présidence trois années plus tard.

Louis Ducruet, ancien assistant du vice-président de l'AS Monaco, a lui aussi réagi : " C'est avec une tristesse immense comme tout supporter de l'AS Monaco que je commence cette semaine en apprenant la disparition de notre ami à tous, Jean-Paul Chaude. Toutes mes condoléances à la famille et au CSM. Je sais que tu supporteras toujours ton équipe depuis là-haut. "