L'AS Monaco en pleine crise après sa lourde défaite contre Montpellier (0-4)

La fiche technique

A Monaco, stade Louis-II, Monaco - Montpellier : 0-4 (0-1).

Arbitre : M. Bollengier. Spectateurs : 6069.

Buts.- Nordin (28', 73'), Maouassa (65'), Mavididi (79').

Avertissements.- Ben Yedder (37'), Maripan (45'+1) à Monaco ; Kouyaté (58') à Montpellier.

Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan (Matsima 51'), Henrique (Matazo 83') - Diop (Diatta 46'), Fofana, Camara, Golovin (Jakobs 46') - Volland (Ben Seghir 46'), Ben Yedder (cap.). Entraîneur : Philippe Clement.

Montpellier : Lecomte - Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla - Leroy (Chotard 71'), Ferri (cap.) - Nordin (Gueguin 83'), Khazri (Fayad 70'), Maouassa (Mavididi 70') - Wahi (Germain 83'). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Le film

1' : décalé par Ben Yedder, Golovin arme une volée captée par Lecomte.

9' : frappe en pivot de Diop, bien servi par Volland au cœur de la surface.

14' : Wahi sert Nordin dans le dos de Maripan, Nübel gagne son duel avec son bras.

22' : le coup franc de Ben Yedder fuit le cadre de peu.

23' : sur un mauvais renvoi de la tête de Maripan, Nordin, seul dans l'axe, dévisse sa tentative.

28' (0-1) : Fofana manque sa transversale. Nordin hérite du ballon et élimine Maripan puis Fofana. Il glisse ensuite le ballon dans le soupirail droit de Nübel.

45' : Nordin prend de vitesse Henrique, qui vient de perdre un duel avec Khazri au milieu du terrain. L'ailier du MHSC sert Wahi qui se faufile entre Disasi et Maripan. L'international Espoirs place son pointu à ras du poteau.

47' : mis sur orbite par Ben Seghir, Ben Yedder échoue de près sur Lecomte.

48' : Nübel empêche Nordin de doubler la mise, à bout portant.

53' : Nübel bouche bien son angle, cette fois devant Wahi.

65' : sur un coup franc rentrant, Lecomte jaillit dans les pieds de Matsima.

65' (0-2) : Wahi percute et fixe Matsima. Il talonne ensuite pour Maouassa qui bat Nübel d'un tir rasant au premier poteau.

73' (0-3) : Mavididi ouvre le jeu côté droit. Nordin efface trop facilement Henrique et crucifie Nübel d'un tir enveloppé.

79' (0-4) : après une passe de Nordin, Mavididi corse l'addition d'un tir puissant du gauche.

Le match

L'ASM va vivre une nouvelle semaine agitée. Déjà giflée à Lens le week-end dernier (3-0), dans un choc qui avait plombé ses rêves de podium, elle a tendu l'autre joue, ce dimanche au Louis-II. Montpellier lui a roulé dessus (0-4) et ce score est d'une logique implacable.

Monaco s'est disloqué au terme d'un premier quart d'heure maîtrisé, où les occasions étaient siennes. Mais l'efficacité a fait défaut et Montpellier s'est fait plus pressant, au moyen de contres et de quelques corners. Cela a suffi pour emporter les Monégasques dans l'abîme.

Ce groupe voulait se faire pardonner après sa prestation insipide en Artois, mais il s'est plutôt enfoncé dans la crise.

Une fois encore, il a manqué de caractère et de révolte. Il a confirmé ce que l'on pressentait déjà : il semble avoir abandonné et lâché prise depuis sa déroute lensoise. Une cassure semble s'être opérée à Bollaert. ''On a perdu l'esprit collectif contre Montpellier'', a résumé le coach Philippe Clement.

Cet après-midi, dès qu'ils ont encaissé le premier but de Nordin, venu d'une transversale raturée de Fofana, ils ont baissé la tête.

Résignés, comme si le match était déjà fini. Pour eux, inverser la vapeur a paru insurmontable. Nordin a continué son récital (1 but, 2 passes au final), en même temps que Maouassa et Mavididi gonflaient leurs stats. Et quand ils auraient pu égaliser et revenir dans le match, Lecomte a sorti deux parades devant Ben Yedder et Matsima.

L'ancien portier monégasque, revenu à Montpellier cet hiver, a fait très mal à l'ASM. Pas assez performant aux yeux de Niko Kovac, il avait été remplacé par Nübel lors de l'exercice 2021-22. Il a pris une petite revanche personnelle.

Des cadres aux abois

Ce match a été un chemin de croix pour les cadres asémistes. Henrique et Maripan (ce dernier a été proche de l'expulsion) ont été à l'envers du début à la fin. La vitesse des attaquants du MHSC leur ont fait très mal à la tête.

Philippe Clement n'a pas voulu cibler d'individualités après la rencontre, mais le Brésilien et le Chilien sont deux des principaux responsables de la déroute monégasque. Sur le troisième but languedocien, Henrique a été passif face à Nordin, qui a pu l'éliminer avec trop de facilité.

Fofana aussi s'est voulu hors-sujet. L'international français a mis son équipe dans la galère en ratant une transversale avant la demi-heure de jeu.

Cela a conduit à l'ouverture du score. Sur le départ, puisque des clubs de Premier League lui font les yeux doux, au terme d'une saison où il a découvert l'équipe de France et joué la Coupe du monde, le milieu défensif a du mal à gérer l'intérêt de clubs prestigieux.

Il en est de même pour Disasi. Le défenseur central est annoncé dans de grandes écuries pour la saison prochaine, mais ses performances actuelles tranchent avec celles qu'il a réalisées sur les trois-quarts de la saison.

"Si on continue comme ça, ce sera compliqué pour eux d'avoir les bons transferts, qui sont probablement déjà dans leurs têtes", les a prévenus Philippe Clement. Leur coach va devoir trouver les bons mots pour les relancer.

Le coach fragilisé ?

Rarement depuis qu'il s'est posé sur le banc monégasque (janvier 2022), Philippe Clement a reconnu qu'il n'avait pas trouvé la clé pour amener un second souffle à son équipe. Il l'a fait ce dimanche. Il a tenté trois changements à la pause (Diatta, Jakobs et Ben Seghir ont remplacé Diop, Golovin et Volland), mais cela n'a rien changé au film. L'ASM a continué de se noyer.

"Certains joueurs ont perdu la foi et d'autres ont forcé les choses, a déploré le Belge. On a perdu notre structure, la base de notre jeu, notre agressivité et le poids dans les duels. Je suis très déçu. Je le sentais à la mi-temps, j'ai essayé de changer ça mais je n'ai pas réussi. C'est clair".

Questionné pour savoir s'il avait toujours la main sur un groupe qui ne répond plus, il a confié "croire encore beaucoup" en ces joueurs. Fragilisé par les deux dernières défaites de ses hommes, le Flamand garde le cap et ne s'attarde pas sur un possible licenciement.

"Je n'ai jamais peur de ce genre de choses, je travaille toujours fort", a-t-il lancé. Le podium et la Ligue des champions, les objectifs du début de saison, semblent pourtant s'être envolés pour de bon. Marseille et Lens, 2e et 3e, ont un match en moins et comptent déjà 6 et 5 points d'avance. Lille, 5e, se fait menaçant derrière.

Le LOSC a recollé à deux points de l'ASM et de la quatrième place qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

Une situation qui pourrait déplaire au président Dmitri Rybolovlev, peu connu pour sa patience et son pardon.

Reste à savoir si le milliardaire russe, qui apprécie le travail de son coach depuis son arrivée, décidera de s'en séparer à cinq journées de la fin du championnat.