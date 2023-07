L'AS Monaco décroche sa première victoire en préparation contre le Betis Seville

Grâce à un doublé de l'Allemand Kevin Volland (52e et 66e) ainsi qu'à un but du Japonais Takumi Minamino (76e), les Monégasques, actuellement en stage à Birmingham, ont remporté leur premier victoire de leur préparation.

Après un nul contre l'Union Saint-Gilloise (1-1) et une défaite chez le Cercle Bruges (3-0), les hommes d'Adi Hütter, qui affronteront les Anglais de Leeds, samedi, ont montré de belles attitudes collectives face à l'équipe de Manuel Pellegrini.

Avec les retours dans le onze de départ des internationaux Vanderson, Maripan, Jakobs, Fofana et Ben Seghir, revenus plus tardivement, Monaco a offert une première période solide, sans parvenir à marquer. Tour à tour, Fofana (20e), Ben Yedder (25e, 37e et 39e) et Ben Seghir (44e) ont été maladroits.

Si, à la pause, Adi Hütter a remplacé les dix joueurs de champ, laissant le seul Majecki dans les buts, auteur d'une bonne heure avant d'être remplacé par le jeune Lienard, le dispositif tactique en 3-4-2-1 n'a pas évolué.

Toujours à la recherche d'attaques rapides, les Monégasques ont ouvert la marque par Volland, déjà passeur décisif contre l'Union Saint-Gilloise, qui a repris du gauche au premier poteau un bon ballon de Minamino (1-0, 56e).

Monaco a doublé la mise sur une action qui a plu à Hütter: Edan Diop a intercepté une relance adverse pour servir rapidement Volland qui, d'un subtil piqué, a marqué (2-0, 66e). Minamino a ensuite sellé la victoire des Rouge et Blanc. Après l'arrêt de Claudio Bravo sur la tentative de Myron Boadu, le Japonais a repris victorieusement (3-0, 76e).

Mais, comme la saison passée, Monaco a encore pris un but, encore sur un coup de pied arrêté. Le défenseur central Luiz Felipe n'a eu aucun mal à remporter un dernier duel sur corner pour sauver l'honneur sévillan (3-1, 82e).