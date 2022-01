L'AS Monaco battue par Montpellier au terme d'un match spectaculaire (3-2)

Plombée par une défense très fébrile en première période et menée de deux buts à la 32e minute, l'ASM a eu le mérite de ne jamais lâcher. C'est le capitaine Wissam Ben Yedder qui lui a d'abord permis de rester au contact, en inscrivant de la tête son 13e but de la saison en L1.

Alors qu'ils ne s'étaient guère créés d'occasions en seconde période et que Nübel avait sauvé les siens d'un bel arrêt face à Wahi (58e), les Monégasques ont recollé au score grâce au tout premier but (82') sous ses nouvelles couleurs de Vanderson, arrivé cet hiver en provenance de Gremio. Ben Yedder a eu le but du 3 - 2 sous le pied mais il est tombé sur un bon Omlin.

Auteur d'une double parade exceptionnelle, Nübel a bien cru sauver les siens d'une défaite cruelle mais il a finalement juste retardé l'échéance, crucifié quelques minutes plus tard par un missile de Mavididi, auteur d'un doublé, sous la barre.

Cette défaite laisse les hommes de Philippe Clement à la 7e place de la Ligue 1, à 7 points du podium et surtout à 9 de l'OGC Nice, deuxième. Il faudra rapidement se relever.