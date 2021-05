L'AS Monaco bat Reims et reprend la troisième place de la Ligue 1

En l'emportant 1-0 à Reims ce dimanche, l'ASM a fait le job à Reims et rapporté trois points capitaux pour la qualification en Ligue des Champions.

Elle peut remercier sa pépite belge Eliot Matazo qui lui a ouvert la voie d'un but plein de caractère à la 20e minute. Ensuite, Monaco a conservé son avantage sans se mettre à l'abri mais sans trop trembler non plus.

De retour après avoir contracté la Covid-19, Golovin et Gelson ont rejoué en seconde période. De bon augure alors que Monaco va tenter de se qualifier jeudi pour sa première finale de Coupe de France depuis 2010 et affronter dimanche le Stade Rennais pour faire un pas supplémentaire vers la grande Europe.