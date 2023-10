L'AS Monaco bat Metz (2-1) et reprend la tête de la Ligue 1

Les Monégasques ont fait le métier, ce dimanche au Louis-II. Ils ont assumé leur statut de favoris et disposé de Metz (2-1). Un résultat qui leur permet de récupérer leur fauteuil de leader avec un point d'avance sur l'OGC Nice.

La première période a été poussive alors qu'Adi Hütter avait aligné une défense à quatre pour la première fois de la saison, face à des Lorrains placés très bas sur le terrain.

Victime d'une entorse de la cheville avec le Chili lors de la trêve internationale, Maripan était finalement forfait, tandis que Magassa et Zakaria étaient suspendus. De leur côté, Vanderson, Embolo et Henrique étaient forfait, touchés à un genou.

Dans ce contexte, avec Diatta latéral droit et une charnière inédite Singo-Matsima, l'ASM a encaissé un but très tôt. Minamino a mal assuré une passe en retrait pour Fofana.

L'international français a perdu son duel avec Camara et le Messin a expédié une frappe gagnante de 58 mètres dans les buts d'un Köhn avancé (0-1, 4').

Après la trêve internationale, le club princier a d'abord manqué d'imagination et de tranchant. Ben Yedder et Balogun, associés dans le 4-4-2 étaient sevrés de ballons et peu en vue.

Il a fallu un coup de génie et une frappe enveloppée merveilleuse de Golovin pour remettre Monaco sur les rails (1-1, 42'). Le Russe a inscrit son troisième but de la saison. Jusque-là, les Rouge et Blanc s'étaient contentés de tirs lointains sans danger.

Köhn sort le grand jeu

Insatisfait du premier acte de son équipe, Hütter a remplacé Camara par Akliouche à la pause.

En phase offensive, Fofana est venu s'intercaler entre ses deux centraux pour retrouver des automatismes et une configuration à trois défenseurs centraux sur les phases de relance.

Mais l'ASM a laissé des espaces dans son dos et Jean Jacques a bien failli en profiter. Heureusement, Köhn s'est interposé de la tête face au Haïtien (48'). Le gardien suisse s'était déjà signalé sur une tentative de Tetteh au retour des vestiaires (46').

Refroidi et hésitant concernant la marche à suivre, Monaco s'en est remis à Golovin. Le Russe a glissé un coup franc délicieux et chirurgical. Oukidja, le gardien lorrain, n'a pu que dévier le ballon sur son montant (2-1, 55').

Minamino (63') et Akliouche (70') auraient pu alourdir le score mais ils ont respectivement buté sur Oukidja et manqué le cadre. Peu après, Minamino a tenté un centre-tir que Balogun était tout près de pousser au fond (75').

Absent pour cause de blessure à une cuisse depuis le début de saison, Ben Seghir est entré en jeu pour disputer ses premières minutes de la saison (79').

Köhn s'est couché sur le tir de Van den Kerkhof (90') pour une ultime frayeur avant de savourer les trois points.