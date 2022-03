L'AS Monaco bat l'OM au Vélodrome (0-1), l'OGC Nice conserve sa seconde place

Monaco réalise la belle opération de cette 27e journée en s'imposant 0-1 à Marseille. Les hommes de Philippe Clement, à la recherche d'un succès depuis 4 matchs, remontent à la 8e place, à six points de Marseille, toujours troisième du championnat mais de plus en plus talonné par ses adversaires.

Après avoir été dominés mais solides en première période (6 tirs à 1), les joueurs de la Principauté ont nettement haussé leur niveau de jeu en deuxième période. La délivrance est arrivée par Gelson Martins, qui a repris une frappe de Volland sur le poteau avant de tromper Lopez (58').