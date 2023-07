L'AS Monaco bat Leeds (2-0) pour son troisième match de préparation

Monaco a signé un deuxième succès en quatre matchs de préparation, ce samedi en Angleterre, trois jours après sa victoire face au Betis Séville (3-1).

Les Rouge et Blanc ont dominé Leeds (2-0). Face aux Peacocks, relégués en D2 anglaise la saison dernière, la première mi-temps a été terne. L'ASM s'est procuré trop peu d'occasions.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour la voir se faire plus pressante sur le but du Français Illan Meslier. Edan Diop a obtenu un penalty qu'a transformé Wissam Ben Yedder (1-0, 59'). L'attaquant international français, accusé de viol ces dernières semaines, a inscrit son premier but de la présaison. Kevin Volland a doublé la mise. Bien servi par Krépin Diatta, l'Allemand a déposé sa tête dans les filets anglais (2-0, 78').

Première encourageante pour Köhn

Les Monégasques, toujours intéressants dans le pressing et les récupérations hautes, peuvent en revanche progresser dans le jeu placé et sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ils ont évolué toute la rencontre en 3-4-2-1, le système préférentiel d'Adi Hütter, leur nouvel entraîneur.

Pour ses grands débuts sous le maillot à la Diagonale, le gardien Philipp Köhn a été bon. Il a joué soixante-deux minutes. L'occasion pour l'international suisse de réaliser une sortie au poing suivie d'une belle parade devant Leo Hjelde (12'). Le successeur d'Alexander Nübel, acheté 8 millions d'euros, a aussi montré une certaine aisance dans son jeu au pied. Il n'a commis qu'une seule erreur de relance (35').

Touché à l'épaule droite en seconde période, Ruben Aguilar a été remplacé par Soungoutou Magassa.

Pour son prochain match amical, samedi prochain, l'ASM jouera le Genoa (promu en Serie A).

La fiche technique :

À York (Angleterre), au LNER Community Stadium, Leeds United - AS Monaco : 0- 2 (0-0).

Buts.- Ben Yedder (59' s.p.), Volland (78').

Équipe en première mi-temps : Köhn - Matsima, Disasi (cap.), Okou - Vanderson, Matazo, Camara, Henrique - Akliouche, Boadu, Ben Seghir.

Équipe en seconde mi-temps : Köhn (Lienard 62') - Aguilar (Magassa 72'), Maripan, Valme - Diatta, Fofana, Diop, Jakobs - Volland, Ben Yedder (cap.), Golovin.