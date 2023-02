L'AS Monaco bat le PSG et s'empare provisoirement de la seconde place de la Ligue 1

Certes, ce n'est plus le même PSG qu'avant la Coupe du monde. Certes, il y avait de nombreux absents dans les rangs parisiens en raison de blessures et d'un virus intestinal (Mbappé, Messi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz...) mais cela n'enlève rien au mérite des hommes de Philippe Clement, qui en s'imposant 3-1 au Louis-II ont frappé un grand coup et battu enfin un gros du championnat cette saison.

Le succès monégasque s'est dessiné en première mi-temps grâce à un but de Golovin et un doublé de l'inévitable Wissam Ben Yedder. Le jeune Zaïre-Emery avait entretemps réduit l'écart. Un but qui n'a pas suffi à relancer les Parisiens et surtout déstabiliser une équipe asémiste bien en place et solidaire.

Ce succès de prestige permet à l'ASM de s'emparer provisoirement de la deuxième place et mettre la pression sur l'OM qui joue ce samedi soir contre Clermont et Lens qui joue dimanche en prime-time contre Lyon.