L'AS Monaco affrontera Arsenal en amical, le 2 août à Londres

Le nom du nouvel entraîneur de l'AS Monaco n'est pas encore connu. Philippe Clement a été limogé de son poste dimanche et plusieurs noms circulent toujours pour suppléer le Belge (Marcelo Gallardo, Matthias Jaissle et Jesse Marsch).

À l'inverse, Thiago Scuro sera intronisé directeur du football le 1er juillet prochain, en remplacement de Paul Mitchell. Et le club a communiqué, ce vendredi, les deux premiers matchs amicaux que disputeront les Monégasques après avoir retrouvé La Turbie le 3 juillet. D'autres rencontres seront incorporées au calendrier dans les prochains jours.

Les partenaires de Mohamed Camara affronteront le Cercle Bruges en Belgique, le 15 juillet au stade Jan Breydel. Ils se rendront ensuite à Londres, le 2 août à 19h, pour y défier Arsenal. Cette rencontre face au vice-champion d'Angleterre sera disputée dans le cadre de l'Emirates Cup, l'habituel tournoi de préparation organisé par les Gunners.

Ce vendredi matin, l'ASM a également confirmé les départs d'Alexander Nübel et de Malang Sarr. Le gardien et le défenseur central, prêtés par le Bayern Munich et Chelsea, rentrent dans leur club respectif.