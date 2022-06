L'AS Monaco accrochée par Saint-Gall pour son deuxième match de préparation (1-1)

Victorieux samedi du Cercle Bruges pour sa première sortie amicale de l'été (1-0), le club princier a concédé l'égalisation à un quart d'heure de la fin, sur une perte de balle de Marcelin (1-1, 75').

Avant ce but, Jean Lucas avait ouvert la marque. Le Brésilien s'y est repris à deux fois pour tromper le portier helvète, après un tir sur le montant (1-0, 2').

Philippe Clement avait choisi d'aligner deux équipes en 4-2-3-1 et de modifier totalement son onze à la pause. Avec une attaque composée de jeunes pousses après le repos (Efekele, Tiago Ribeiro, Bamba et Ayiah), l'ASM s'est procuré beaucoup moins d'occasions.

Reste que le technicien belge était satisfait de la copie rendue par son équipe au coup de sifflet final. Avec l'incorporation des jeunes de l'Academy, il s'attendait à voir son collectif afficher deux visages. "C'est normal, a analysé le Flamand. En première mi-temps, nous avons concédé trop d'occasions. Ce fut moins le cas en seconde avec l'expérience mise derrière (Maripan, Henrique et Marcelin étaient alignés avec le jeune Couto). Saint-Gall est une équipe d'un niveau supérieur au Cercle et nous allons augmenter la difficulté à chaque match. Nous savions que cette équipe allait mettre beaucoup d'intensité et presser haut. Les jeunes doivent prendre des repères pour s'améliorer. Tous ceux présents dans le groupe pendant la préparation prennent des leçons. Ils apprennent l'intensité dans les duels, techniquement, tactiquement et mentalement. Ils doivent faire de bonnes choses malgré la fatigue et c'est très intéressant pour nous."

Le coach asémiste, qui a souligné la progression physique de son groupe, a ménagé Kevin Volland (cheville) et Vanderson (gêne). Il a, aussi, apprécié les performances de certains de ses gamins.

"En première période, Yllan (Okou) était bien, a salué l'ex-entraîneur du Club Bruges. C'était différent pour lui qui joue avec la N2. C'était la même chose pour les jeunes joueurs en attaque en deuxième mi-temps. Je suis très content de Bamba côté gauche. Il a montré de bonnes choses mais ça peut être moins bien au prochain match. C'est la route pour tous les jeunes joueurs. Ils doivent trouver de la régularité et créer des automatismes. Pour eux, il y a beaucoup de nouveautés."

Dans l'entrejeu, comme face à Bruges en première période, et à la suite du transfert de Tchouameni au Real Madrid, il a encore associé Fofana et le jeune Félix Lemaréchal. "J'ai trouvé Félix meilleur que face au Cercle, a expliqué le Belge. Sur le terrain, il traverse des bons moments et d'autres où il réfléchit encore un peu trop. Il n'est pas encore habitué mais il montre de bonnes choses pendant les entraînements."

Les Monégasques joueront leur prochain match amical à l'occasion d'un stage au Portugal la semaine prochaine. Ils s'envoleront pour Faro le 4 juillet. Leur futur adversaire n'est pas encore connu. Recruté cette semaine à Liverpool pour 15 millions d'euros, Takumi Minamino rejoindra le groupe là-bas le 8 juillet. "Il revient du Japon où il avait quelque chose à régler en début de semaine", a précisé Clement.

Les onze de chaque mi-temps :

AS Monaco (1re MT) : Majecki - Aguilar, Disasi (cap.), Okou, Jakobs - Fofana, Lemarechal - Gelson, Jean Lucas, Golovin - Musaba.

AS Monaco (2e MT) : Nübel - Couto, Marcelin, Maripan, Henrique (cap.) - Magassa, Pelé - Efekele, Tiago Ribeiro, Bamba - Ayiah.