L'AS Monaco accroché par Bordeaux à la pause (0-0) ce samedi

Les Monégasques dominent cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1, avec 57% de possession, mais ils se heurtent au bloc aquitain, bien en place.

Ils manquent également de justesse dans le dernier geste.

Avec ce résultat, l'ASM occupe actuellement la 16e place du classement et compte six points d'avance sur Dijon (18e et barragiste).