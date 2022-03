L'AS Monaco a un but de retard sur Strasbourg à la pause (1-0)

L'AS Monaco savait que son déplacement à La Meinau ne serait pas une partie de plaisir.

Cela s'est rapidement confirmé en première mi-temps contre des Strasbourgeois, qui n'ont perdu qu'une fois sur leurs huit dernières réceptions.

A la 24e minute, Djiku marquait d'un retourné acrobatique à la suite d'un corner, il est vrai, injustement donné.

Les hommes de Philippe Clement ont eu une énorme occasion d'égaliser sept minutes plus tard mais la frappe de Jean Lucas, par ailleurs perdu dans son rôle de 10, a été contrée par Volland alors que Sels était battu.

Un manque de chance qui n'explique pas toutes les difficultés de l'ASM, à la peine dans les duels et à chaque incursion alsacienne.

Il faudra faire mieux et plus en seconde période pour renverser le RCSA et la rencontre.