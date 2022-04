L’AS Monaco a lancé son service de covoiturage pour ses supporters

Le club de la Principauté cartonne sur les réseaux sociaux au point d’avoir intégré le gratin européen - le top 20 plus précisément - des équipes les plus suivies toutes plateformes confondues. Des supporters présents dans le monde entier, mais aussi en France où de nombreuses antennes locales se sont implantées un peu partout. Des amoureux du maillot à la Diagonale qui animent également chaque week-end, et plus, les tribunes les jours de match, partageant des émotions fortes.

Et si ces échanges commençaient avant même de poser un pied dans les travées du stade? C’est dans cet esprit, entre autres, que le club princier a lancé "MuneGo", son service de covoiturage dédié aux supporters monégasques. Une plateforme déjà opérationnelle, mise en place lors du 8e de finale retour face à Braga en Ligue Europa le 17 mars dernier.

Les seuls à proposer ce service pour les matchs à l’extérieur

"Partager sa passion pour le club sur les routes de France lors des matchs joués à l’extérieur et contribuer à faciliter l’accès au stade Louis-II lors des rencontres disputées à domicile? Adopter une démarche éco-responsable, tout en réalisant des économies?" Voilà ce que propose concrètement l’AS Monaco à ses supporters.

Accessible depuis le site Internet du club et son application, "MuneGo" permet en quelques clics de proposer ou réserver un covoiturage pour soutenir les Rouge et Blanc lors des rencontres au stade Louis-II, mais également à l’extérieur - les seuls à proposer ce service pour les déplacements parmi les équipes du championnat de France. À noter sur ce point que Monaco est l’un des clubs qui remplit le plus les parcages adverses.

Par exemple, pour la rencontre prévue à Metz, ce dimanche à 15 h, certains supporters proposent déjà leur service - et leur voiture - au départ de Rixheim, Monaco, Lens ou encore d’Alsace. Chacun fixe ses prix et l’heure de départ, à l’instar de certaines applications bien connues de covoiturage.

Une manière de se faire rencontrer les supporters qui pourront nouer des liens autres que virtuels.