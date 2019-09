L'AS Monaco à la peine à Reims (0-0)

Malmené par la vitesse des Rémois et en grande difficultés sur les centres, Monaco a laissé passer l’orage grâce, notamment, à Benjamin Lecomte auteur d’un arrêt réflexe face à Dia (21’) et garde le score nul et vierge à la pause (0-0).

La défense à trois – Maripan-Glik-Badiashile – est en grande difficulté sur le jeu placé des Rémois et les rares offensives monégasques ne sont pas suffisamment précises pour inquiéter Rajkovic, le portier serbe des locaux.

