L'AS Monaco a annoncé, ce mardi, le retour de prêt de Chrislain Matsima

Le natif de Tours est sous contrat avec le club de la Principauté jusqu'en 2025. Incapable de recruter un remplaçant après le transfert de Benoît Badiashile à Chelsea en début de mercato, les dirigeants monégasques ont décidé de rapatrier un jeune formé au club.

Félix Lemarechal prêté à Brest

Dans le sens des départs, et comme attendu, Félix Lemarechal a filé à Brest (16e de Ligue 1). Le milieu de 19 ans a été prêté pour les six prochains mois sans option d’achat. Il n’avait pas connu la moindre apparition avec les pros cette saison en match officiel et évoluait avec le groupe Elite.

"C’est le temps pour lui de prendre de l’expérience à un niveau qui n’est pas celui de Monaco actuellement. Il y a de la concurrence ici. Il doit se confronter à un niveau supérieur, différent de celui des matchs du groupe Elite, a justifié l'entraîneur monégasque Philippe Clement. C’est un grand talent et il sera capable de devenir titulaire à Monaco dans le futur."