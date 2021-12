L’ancien joueur de l’AS Monaco et de l’AS Cannes Michel Feuillerat nous a quittés

Michel Feuillerat est décédé à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ce mercredi 15 décembre des suites d’une longue maladie, à l’âge de 67 ans. Ancien joueur de l’AS Monaco (1973-1977) puis de l’AS Cannes (1978-1979), il avait été formé à Toulouse.

Il faisait partie de l’effectif monégasque, finaliste de la Coupe de France 1974, battu (2-1) par Saint-Etienne au Parc des Princes. Ses proches n’ont rien oublié d’un défenseur ou milieu défensif de devoir. Ses qualités l’avaient mené jusqu’en équipe de France Juniors au milieu des années 70.

"C’était un homme adorable et adoré de tout le monde, dessine Jean-François Téaldi, l’un de ses amis. Je me souviens de ce fort accent toulousain, de ses blagues et de sa gentillesse."

Après sa carrière, Michel Feuillerat avait ouvert une agence immobilière à Saint-Gaudens mais il n’oubliait jamais de revenir en Principauté. "C’était un fou de Formule 1. Chaque année, on allait voir le Grand Prix de Monaco", reprend Jean-François Téaldi.

Les obsèques ont eu lieu aujourd’hui en Haute-Garonne. A Nelly, son épouse, à sa fille et son fils, ainsi qu’à ses proches et amis, Nice-Matin présente ses sincères condoléances.