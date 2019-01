L'ancien entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim va "entraîner un autre club français"

Plus de trois mois après son départ de Monaco, Leonardo Jardim est sorti pour la première fois de son silence dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe.

Le coach portugais est d’abord revenu sur les conditions de son départ du Rocher début octobre: "Pendant la trêve internationale, Vadim m’a appelé: passe à mon bureau, nous allons parler. Je sais quand je peux faire quelque chose. Là, j’ai dit: Vadim, je ne peux pas emmener cette équipe en haut de tableau. Vadim a pensé, peut-être, que j’étais un peu fatigué après quatre ans et demi et que quelqu’un de nouveau serait capable de changer les choses. Ça s’est passé de manière très amicale, très simplement. On a réglé les choses en cinq minutes autour d’une table".

Alors qu’on l’annonçait en Arabie Saoudite ou en Chine avec des contrats très bien rémunérés, le Portugais s’imagine plutôt en Europe, preuve qu’il privilégie le projet sportif pour le moment.

"Je suis sûr qu’un club des cinq grands championnats viendra d’ici juin. Directement ou indirectement, plusieurs dirigeants de clubs des cinq grands championnats ont déjà parlé avec moi."

Malgré tout, Jardim ne ferme la porte à rien ni personne: "Après, je suis un fils d’immigrants, je n’ai pas le moindre problème pour aller, un jour, dans un championnat différent. Le Brésil, les États-Unis, la Chine…"

"Un jour, je reviendrai à Monaco"

Alors qu’il vit toujours sur le Rocher, le Portugais - qui pourrait être aidé par le célèbre agent israélien Pini Zahavi - serait prêt également à retrouver un banc... en Ligue 1. Et on l’annonce du côté de Lyon pour prendre la succession de Bruno Génésio.

"Lyon? En France, outre Monaco, il y a deux ou trois gros clubs, peut-être quatre, qui peuvent jouer le haut de tableau. Bien sûr que ces clubs me plaisent. Ce que je veux, ce n’est pas que tel ou tel agent me place ici ou là, c’est sentir que le club en question me veut vraiment, qu’à ses yeux je suis la bonne personne pour le projet en place. J’aime beaucoup la Ligue 1 et il y a une chose dont je suis sûr, peut-être pas à 100%, mais à 80%, c’est qu’un jour je reviendrai à Monaco. La deuxième chose dont je suis sûr, c’est que je vais entraîner un autre club français. Ici les gens du football, malgré les premiers mois difficiles, m’ont toujours respecté, les supporters aussi".

Sur le papier, Leonardo Jardim a tout pour s’épanouir à Lyon, un club qui n’hésite pas à miser sur les jeunes à très forts potentiels mais surtout sur un centre de formation ultra-performant, une institution forte et des infrastructures solides.