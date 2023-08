L'affaire Galtier, les mercatos, son passage à l'OGC Nice... Julien Fournier sort du silence pour Nice-Matin

Julien Fournier ne s’était jamais exprimé depuis son départ précipité de l’OGC Nice en juillet 2022. Entre-temps, l’ancien directeur du football Ineos a été mêlé de très près à l’affaire Galtier, avec qui il était en conflit ouvert lors de son passage au Gym. Dans un mail adressé à Dave Brailsford - révélé par le journaliste Romain Molina et RMC en avril dernier -, Fournier a fait état des dérives de son ancien entraîneur qui lui aurait demandé de "tenir compte de la réalité de la ville de Nice et qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe". Depuis, la justice s’est saisie de l’affaire. Julien Fournier a été entendu, comme plusieurs salariés du club. Quant à Galtier, il sera jugé le 15 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Nice pour "des chefs de harcèlement moral et de discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée". En attendant, Fournier a reçu Nice-Matin, à Marseille, à la table du club de tennis d’un ami. Détendu, le teint hâlé et à l’abri d’un mistral d’enfer, "JF" a pris le temps de donner sa version des faits et de placer quelques revers. Il en a également profité pour faire part de son affection "aux salariés de l’OGC Nice".

On ne vous a pas entendu depuis la divulgation de votre mail à l’origine de l’affaire Galtier… Comment avez-vous vécu toute cette période ?

Je n’ai rien vu arriver, j’étais en famille à l’étranger, déconnecté de l’actualité. Contrairement à ce que les gens ont pu penser, et c’est normal, je ne suis absolument pas à l’origine de cette fuite que je trouve dégueulasse dans la forme et le timing. Sportivement, c’était une période charnière pour l’OGCN, la veille d’un quart de finale de Coupe d’Europe, contre Bâle. J’ai été peiné pour le club, les joueurs, Didier (Digard), le staff. C’est peut-être un tort mais j’ai toujours voulu maîtriser ma communication.

Vous êtes toutefois bien l’auteur de ce mail…

Oui, tout le monde le sait, y compris la justice qui a enquêté. Ce que les gens ne savent pas, c’est la raison pour laquelle j’ai rédigé ce mail. Il a été rédigé en mai 2022, bien avant, donc, sa divulgation dans les médias.

Est-ce vrai qu’on vous a invité à le faire ?

C’est plus que ça. Certaines personnes au club, qui avaient eu connaissance de tout ce qu’il s’était passé, m’avaient reproché d’avoir couvert ce genre de choses. Pour le coup, j’avais été en totale opposition sur ces sujets-là (avec Christophe Galtier, ndlr) durant toute la saison. C’était donc la double peine. Le club en a souffert, subi les conséquences tout au long de l’année, sans que cela ne se sache. Au final, on m’a ouvertement reproché de ne pas l’avoir dénoncé. Je ne l’ai pas supporté. Dans un cadre privé, j’ai adressé ce mail à une seule personne (Dave Brailsford, ndlr) et relaté par écrit tout ce qu’il savait déjà. C’était une façon de me protéger et d’éviter qu’on m’accuse, à tort, d’avoir mis le mouchoir sur tout ça.

Comment avez-vous traversé cette saison en conflit ouvert avec l’entraîneur que vous aviez fait venir ?

J’ai toujours abordé mon métier en mode compétition. Il y a parfois de l’adversité, c’est inhérent à ce job. J’avais un match dans le match avec ces personnes qui ne pensaient pas comme moi. Est-ce que j’en ai souffert ? Non. Est-ce que je l’ai combattu ? Oui.​

Vous n’avez donc jamais regretté d’avoir convaincu Christophe Galtier de vous rejoindre à Nice ?

C’est un raisonnement facile. La venue de Christophe est actée au mois de février. Quatre mois plus tard, il est champion. C’est un coach qui a eu des résultats partout où il est passé. C’était une bonne idée car c’est un bon entraîneur.

Vos désaccords interviennent très vite après son arrivée…

Je n’ai pas envie de refaire l’histoire. En rédigeant ce mail, je n’ai pas fait de délation mais je me suis protégé car on m’a attaqué.

Jean-Pierre Rivère, Bob Ratcliffe et Julien Fournier au mois d’août 2019. Depuis, bien des choses ont changé... Photo Dylan Meiffret.

Avez-vous été surpris par la réaction du club, au sujet de cette affaire, qui s’est résumée à un communiqué de trois lignes ?

Non.

Pourquoi ?

Parce que je n’étais pas fait pour m’entendre avec ces gens-là. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai quitté le club en juillet 2022 alors que je devais faire le mercato jusqu’au bout.

Avez-vous eu des contacts depuis avec Dave Brailsford ?

Non, jamais.

Avec Jean-Pierre Rivère, non plus ?

Il m’avait appelé avant le match contre Paris, en octobre dernier. Cela faisait suite à mon intervention sur RMC. Ensuite, il m’avait également gentiment invité à venir assister au match contre l’OM (6 février). Depuis, on n’a plus eu de contact.

Pourquoi les thèmes du racisme ou de la religion vous animent-ils autant ? C’est peu courant dans le milieu du football…

Je n’ai jamais cherché de la reconnaissance ou un quelconque soutien. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas Malcom X, un défenseur de cause, ni un lanceur d’alerte. Je considère juste que le sport dans lequel j’évolue depuis plus de 25 ans est peut-être le seul milieu où il n’y a pas de différences de races et de religions. On est tous égaux. Je ne supporte pas d’entendre que le football est un milieu malsain. Il y a de belles personnes dans le foot, des gens sains.

Pape Diouf, votre mentor, a influencé votre réflexion sur le football, n’est-ce pas ?

Forcément. Il a laissé des traces en moi sur plein de sujets, dont celui du racisme. J’ai déjà dit qu’il m’a éclairé et permis de voir les choses de façon complètement différente. C’est la force des rencontres. Pape m’accompagne au quotidien. Ce que j’ai le moins supporté durant cette période, c’était de transmettre des valeurs à mes enfants qui étaient en totale opposition avec ce que je vivais au quotidien.

Une telle affaire peut-elle paradoxalement ternir votre image ?

C’est possible mais j’ai toujours eu besoin dans ma vie professionnelle d’être en adéquation avec mes valeurs. J’évolue dans un milieu où ce n’est pas forcément bien vu de l’ouvrir mais j’ai actuellement des discussions (sourires)... Ce que je peux affirmer, une fois encore, c’est que je ne suis pas à l’origine de la divulgation du mail.

Plus d’un an après votre départ, que devenez-vous ?

Je profite de la vie, de mes proches, des enfants, des amis, des plaisirs simples, de l’essentiel. Je ne peux hélas pas trop jouer au padel car je suis blessé. Mais tout va bien, je voyage beaucoup, avec le football en toile de fond, toujours. Mon expérience à Parme m’a servi de leçon pour ne pas replonger trop vite et n’importe comment. J’ai eu des sollicitations cet été mais je les ai repoussées.

Le football vous manque-t-il ?

Oui, le stress du match, l’adrénaline, le lien avec les joueurs, le mercato, la construction d’un effectif. Je sais que je vais replonger. L’envie est là.

L’expérience à Parme, de septembre à novembre 2022, a tourné court…

Après douze ans à l’OM, j’ai fait la bêtise d’aller à Strasbourg sur un coup de tête et pour l’argent. J’étais jeune. Après Nice, je n’avais qu’une envie : faire un break. J’ai eu des touches avec l’Olympiakos, Nottingham Forest et Parme. Le président de Parme a été assez bon pour me convaincre. Sur le papier, c’était magnifique car c’est un club historique. J’ai plongé. Le propriétaire américain avait la volonté d’investir et m’avait assuré que j’allais avoir les coudées franches. Hélas, j’ai rapidement compris que je n’allais décider de rien. Il pensait avoir le manuel d’utilisation et voulait que je l’applique. C’était mieux que ça s’arrête rapidement.

Pourquoi êtes-vous parti de Nice dans la précipitation en juillet 2022, alors qu’il était prévu que vous fassiez le mercato ?

Ils avaient envie que je parte. Cela peut s’entendre qu’un propriétaire ait envie de changer. De mon côté, je pense que j’étais arrivé au bout de l’histoire avec Nice. J’ai mis du temps à le comprendre. Faire un mercato en me demandant d’assumer des décisions qui n’étaient pas les miennes, ce n’était pas possible. Je ne pouvais pas assumer ce qui allait se passer…

A quoi faites-vous allusion ?

Au mercato estival 2022 catastrophique effectué par des gens qui avaient envie soit de retrouver un pouvoir de décision soit d’en avoir un. Pour cela, il fallait que je ne sois plus là. Mais je n’ai aucune aigreur vis-à-vis de Nice, c’était le moment de partir. C’est bien qu’un club se régénère avec de nouvelles personnes.​

Votre plus grand regret, c’est la défaite en finale de la Coupe de France, contre Nantes ?

(Direct) Oh que oui ! Quand j’ai vu la victoire de Toulouse contre le même adversaire, j’ai eu encore plus mal. La plaie ne se refermera jamais. Il n’y a rien de plus fort qu’un titre. Le perdre comme ça, c’est insupportable.

Julien Fournier. Photo Eric Ottino.

Avez-vous suivi la saison du Gym ?

Oui, de très près. Je suis encore très attaché aux gens du club, enfin pas tous (rires), aux joueurs, à qui je ne souhaite que du bon. J’ai partagé douze ans de ma vie avec certains salariés, je ne peux pas effacer ça du jour au lendemain. Ils sont dans mon cœur.

L’actionnaire Ineos considère que l’équipe a sous performé depuis le rachat en 2019 ?

On a fini deux fois européens lors des trois premières saisons d’Ineos. En 2022, sans le point en moins, on termine 4e, on joue une finale de Coupe de France avec la sixième masse salariale de Ligue 1. On doit la gagner mais hélas on aborde ce match de la pire des façons. On a subi les événements, failli tout simplement. On a joué petit bras. Le staff pensait qu’on allait être agressés, acculés par Nantes, je n’y ai pas cru. Mais je n’ai jamais fait d’interventionnisme

avec un entraîneur.

Vous n’avez jamais cité Dave Brailsford depuis le début de cet entretien… Est-il le principal instigateur de votre mise à l’écart ?

Oui, je pense. Il est extrêmement proche de Jim (Ratcliffe), intelligent.

Il voulait, sans être en première ligne ni prendre l’espace médiatique, montrer à Jim qu’il savait faire. Il a réussi dans le sport de haut-niveau,

le cyclisme, je respecte énormément sa carrière dans ce domaine. Chapeau ! Mais le foot, ce n’est pas le vélo. J’espère qu’il s’en est rendu compte. Je ne me risquerai pas à manager une équipe de cyclisme.

Avec Jean-Pierre Rivière, c’est un peu comme un mariage qui se termine mal également…

Il faut garder le bon de nos douze années communes.

Vous ne lui en voulez pas ?

Je lui en veux, forcément. Il sait pourquoi. Mais de façon amicale. Car je n’oublierai jamais son soutien dans des moments douloureux. Lorsque la fille de ma femme décède, je me souviens exactement de l’attitude de Jean-Pierre. C’était un drame, il n’y a rien de pire. Virginie (Rossetti) a également insisté pour qu’on mette le point rose sur le maillot. Je sais hiérarchiser les choses. Jean-Pierre, je le reverrai dans les prochaines années.​

L’été dernier, ce n’était pas votre décision de faire venir Lucien Favre…

Non, ce qui n’enlève en rien la tendresse que j’ai pour lui. Jean-Pierre voulait faire revenir Lucien chaque année. J’étais convaincu que ce n’était pas la bonne décision. J’ai fait le job, malgré tout. Je suis allé en Crète le rencontrer au mois de mai. Il était persuadé que j’allais rester une saison de plus. Je lui assurais le contraire. On avait établi une liste de quatre joueurs. Ils étaient tous d’accord pour venir. Il s’agissait de Steve Mandanda, Romagnoli (Lazio), Luis Sinisterra qui était à Feyenoord et Marcus Thuram. On aurait également pu faire signer Axel Witsel.

Qui visiez-vous comme coach ?

Roberto de Zerbi. Il était sous contrat avec le Shakhtar Donetsk mais en disponibilité. J’avais avancé avec son agent mais lorsque j’ai compris que j’allais partir, on a mis fin aux négociations.​

Pourriez-vous reprendre un club français ?

Oui, sauf le PSG. Mais ça tombe bien, je ne les intéresse pas du tout (rires).

Douze ans à Nice pour un Marseillais, c’est long ?

(Rires) Lorsque je retrouvais les amis, ils m’appelaient “le Niçois”. J’ai eu cette étiquette chez les supporters. Je me souviens de la première réunion avec la Populaire. Fred Braquet (alors président, ndlr) m’avait bien bougé. Comme je suis un supporter également, j’avais compris leur position. Sans prétention, je pense avoir été légitime car j’ai toujours défendu le maillot du Gym. Je partais de loin mais j’ai obtenu leur respect.