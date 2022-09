Laborde, un coeur énorme, les notes des Niçois après le nul 1-1 face à Cologne en Ligue Europa

Bulka (6) : une première parade face à Thielmann (12’) avant d’être sauvé par son poteau quelques minutes après sur une frappe lointaine de Ljubicic (18’). Abandonné par sa défense et battu de près par Tigges (19’). Décisif face à Maina après l’égalisation (64’).

Lotomba (6) : il a lâché les chevaux dans son couloir droit et s’est montré percutant. Il a également bien défendu. Un match plein.

Todibo (6) : pris dans son dos au départ du 0-1, il a réussi à passer autre chose et sortir un nouveau match de costaud. Un de plus.

Dante (6) : il a sauvé quelques coups dans le premier acte, coupant de nombreux centres. Hélas, il n’a rien pu faire sur celui à l’origine de l’ouverture du score. Solide le reste du temps.

Bryan (3) : arrivé en toute fin de mercato, il n’a pas apporté beaucoup de garanties sur le plan défensif, comme sur le but allemand. Plus intéressant dans le camp adverse et avec le ballon dans les pieds. Remplacé par Bard (72’), qui a effectué un magnifique centre pour Laborde (84’).

Boudaoui (5) : pour son premier match de la saison, l’international algérien a retrouvé un poste de milieu droit, où l’avait installé Christophe Galtier. Il a tout donné, étiré les lignes allemandes par ses courses, apporté de l’équilibre et a offert un centre parfait pour la tête de Delort. Remplacé par Pepe (72’), qui a tenté, en vain.

Beka Beka (5) : timide en première période, il a été omniprésent après la pause, montrant beaucoup de personnalité dans son jeu. Pied droit, pied gauche, il a un réel potentiel. A lui d’en prendre conscience et de se libérer sous le maillot niçois.

Thuram (6) : il a haussé le ton en deuxième période et pris les choses en main. Dans le ton à la récupération et déterminé dans son jeu vers l’avant, il a permis au Gym de gagner de précieux mètres et d’étouffer son adversaire.

Diop (5) : pour sa première dans le onze, il n’a pas tout bien fait mais a apporté de la fluidité dans le jeu niçois. Capable d’éliminer en un contre un, il a fait quelques différences depuis son côté gauche. Il lui a manqué de la justesse dans le dernier geste.

Laborde (7) : quelle générosité ! Il a tout donné, régalé Delort et aurait mérité de marquer son premier but sous le maillot niçois. Il a touché la barre sur un service parfait de son compère d’attaque et buté sur Schwabe de la tête.

Delort (6) : il a perdu son premier duel face à Schwabe mais l’a finalement trompé sur penalty, son troisième transformé cette saison. Sur un centre venu de la droite, il a encore buté sur le gardien allemand de la tête (54’). Il a retrouvé du soutien devant dans ce 4-4-2.

Coach (5): Il a relancé Bulka et ressorti le 4-4-2, ce qui a redonné des couleurs à son équipe.

Arbitre 6

Match 6