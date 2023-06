La transition avec son successeur, l'éviction de Clement, le mercato... Le directeur sportif de l'AS Monaco Paul Mitchell fait le point sur les dossiers chauds

Paul Mitchell s’est livré pour la dernière fois, quelques semaines avant d’achever son aventure sur le Rocher. Ce jeudi matin, à La Turbie, le directeur sportif de l’ASM a fait le bilan d’une saison ratée, bouclée à la 6e place de L1 et sans Coupe d’Europe, loin du podium espéré par son club.

Sans s’épargner, il a listé les causes de l’échec et justifié le licenciement de Clement sans pour autant livrer le nom de son remplaçant. L’Anglais a aussi évoqué le mercato et présenté son successeur, Thiago Scuro. Il a choisi le Brésilien qui prendra ses fonctions le 1er juillet.

Pourquoi avoir choisi Thiago Scuro?

On a pris le temps d’étudier le profil de nombreux candidats. Je pense toujours qu’il y a une mauvaise compréhension du rôle de directeur sportif. Ce n’est pas juste recruter des joueurs. Ça l’est parfois, dans certains clubs, mais ici, c’est bien plus large que cela. On a deux investissements dans le foot (avec le Cercle Bruges), dans deux pays, et on doit bien y songer. Thiago est quelqu’un que je connaissais, c’est clair. J’ai pu travailler avec lui par le passé à Red Bull. Et il est devenu le candidat numéro 1. Il avait le bon profil. Maintenant qu’on a rebâti une structure solide dans nos deux clubs, on a besoin d’autres compétences.

Comment allez-vous gérer la transition?

On se connaît déjà. Cela aide. Mais ce n’était pas un facteur clé. Je suis très à l’aise avec cette période de transition. Thiago sera le leader à partir du premier jour où il sera là. Il va prendre toutes les décisions. Mon rôle sera de l’aider dans sa tâche, d’utiliser mon expérience, mon réseau, ce que je sais du poste et des bonnes choses qu’on a faites ou de ce qui peut être amélioré.

Qui va diriger le mercato?

Jusqu’à son dernier jour à Bragantino (le 30 juin), il fera ce qu’il a à faire pour son club, donc je dois rester très proactif ici. Mon rôle est de tout faire pour que Thiago soit dans les meilleures conditions possible pour faire un grand mercato pour le club. Il a comme atout de connaître déjà naturellement le marché européen à travers Leipzig et Salzbourg. Il connaît l’Europe, il connaît les besoins. Il a aussi un réseau incroyable en Amérique du Sud.

Quand partirez-vous exactement?

On n’a pas fixé de date. On veut de la continuité. J’ai dit au président que je serais là aussi longtemps que le club aura besoin pour assurer une stabilité.

Êtes-vous impliqué dans le recrutement du nouveau coach?

Je donne mon avis, oui. J’ai trois ans d’expérience ici, ce serait idiot de ne pas s’en servir. Même si on ne me le demandait pas, je le donnerais quand même au vu de mon engagement ici auprès du club. Mais à la fin, le futur directeur sportif devra travailler avec lui et ils devront donc avoir une confiance totale l’un envers l’autre. Ce sont Thiago et le président qui décideront.

Quelle est la deadline?

Il est toujours mieux d’avoir l’homme idoine au bon moment, plutôt que de prendre la mauvaise personne dans l’urgence. On est toujours en recherche. Nous devons trouver l’entraîneur qui correspond le mieux à cette organisation et qui permettra au club de challenger les meilleurs pour viser le podium. Cela prendra un peu de temps. Mais on est conscient que la reprise a lieu le 3 juillet. Chacun aura sa nouvelle tenue et sera revigoré par ses vacances. Tout arrivera vite en fin de compte.

Considérez-vous qu’il faille garder une certaine continuité?

J’ai lu certains articles de presse (qui évoquent Jesse Marsch ou Matthias Jaissle). Je pense qu’il est intelligent de lier mon histoire et celle de Thiago avec les entraîneurs qui ont œuvré pour Red Bull car ils travaillent toujours très bien. Mais nos recherches vont bien plus loin et traversent différents continents, différents marchés, dont celui-ci bien sûr.

"Gallardo? Il y a beaucoup d'autres candidats"

Devra-t-il parler français?

Est-ce que tous les entraîneurs francophones ont réussi à Monaco ? Le vestiaire est multiculturel. L’entraîneur doit avoir la capacité de communiquer avec tous les joueurs et tirer le meilleur d’eux.

Quel est votre point de vue sur Marcelo Gallardo, plébiscité par de nombreux supporteurs?

Il a fait à River Plate, un travail exceptionnel durant 8 ans et demi. Ils l’ont laissé travailler, lui ont donné beaucoup de confiance, ce qui est de plus en plus rare dans le football moderne. Gallardo possède un très haut profil, très typé. Mais il y a aussi beaucoup d’autres candidats.

Comment expliquez-vous la décevante sixième place?

À la mi-avril, on était sur une très bonne trajectoire. Et au final, on gagne un match sur sept. La saison a été très longue, débutée très tôt. Elle a duré onze mois et demi. C’est la première fois que je vois ça dans ma carrière. Après l’élimination très compliquée sur le plan émotionnel contre Leverkusen, on a commencé à baisser. Ensuite, la défaite à Lens (3-0) a été le choc de trop. Après ça, l’équipe a perdu de vue que l’objectif de se qualifier pour la Ligue Europa était important. On a senti qu’elle était dans l’incapacité de se remobiliser. Le coach n’est pas parvenu à ressouder les joueurs. La responsabilité est collective. À titre personnel, cette sixième place après deux podiums est douloureuse.

Pensez-vous que le fait d’avoir annoncé votre départ en avril a eu un impact ?

J’ai dit à l’équipe que j’avais aussi ma part de responsabilité. mais c’est un choix personnel. Cela fait près de huit ans que je suis éloigné de ma famille, c’est trop long. J’ai une femme et deux enfants. J’aurais aimé garder cette information privée. Parfois, on mésestime le niveau d’impact qu’une information peut avoir au niveau émotionnel, et donc sur la performance.

Les problèmes de comportement en fin de saison auront-ils des conséquences?

Les joueurs ne le savent peut-être pas mais des conséquences, il y en a toujours : pour leur carrière, pour leur réputation au sein du club mais aussi sur la façon dont ils peuvent être perçus de l’extérieur. Les jeunes joueurs peuvent faire de mauvais choix, parfois. La déconnexion avec l’entraîneur et avec le plan que l’on s’était fixé a peut-être rendu les joueurs un peu plus individualistes. C’est toujours un risque à la fin de chaque saison parce que certains pensent à leur équipe nationale, à ne pas se blesser, à un possible transfert. Tout ça a joué.

Quels postes seront ciblés cet été pendant le mercato? La défense va-t-elle être particulièrement renforcée?

On doit en effet se concentrer sur la défense parce qu’on a encaissé trop de buts cette saison. Malang Sarr est reparti (à Chelsea), Benoit Badiashile est parti en janvier. On a évidemment Yllan Okou, Chrislain Matsima et Ritchy Valme. On doit s’assurer de leur faire de la place pour leur progression. Axel Disasi est encore sous contrat et on a aussi Guillermo Maripan. Mais bien défendre est une responsabilité collective. Donc on veut améliorer l’équipe dans son ensemble. On sait qu’il y a déjà du talent pour être compétitif la saison prochaine, mais le propriétaire est très ambitieux. Thiago Scuro également. Et je pense que les joueurs qui seront là souhaiteront aussi retourner où on doit être, sur le podium.

Monaco pourra-t-il dépenser?

D’une façon mesurée, oui. On va le faire stratégiquement avec l’intention de renforcer l’équipe. On n’a pas de coupe d’Europe, donc nous n’aurons pas besoin de la même profondeur de banc mais on veut tout de même une équipe excitante et très compétitive.

Le club compte-t-il garder Wissam Ben Yedder?

Il lui reste une année de contrat. Je pense que pour lui, l’été sera long, comme il le sera pour tout le monde. Comme je l’ai dit au groupe hier, je pense que chacun a sérieusement besoin de faire le point sur l’impact qu’il a eu et Wissam s’inclut évidemment là-dedans, en tant que capitaine. On prendra ensuite les bonnes décisions pour la saison prochaine.