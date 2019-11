La rechute pour l'attaquant de l'AS Monaco Pietro Pellegri, de nouveau blessé

L'ancien joueur du Genoa (18 ans) souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite.

Arrivé contre 25 millions d'euros en janvier 2018, l'avant-centre puissant n'arrive toujours pas à se débarrasser de ses soucis musculaires puisque c'est déjà la septième blessure contractée depuis qu'il est sur le Rocher avec, notamment, une pubalgie et une grave blessure au tendon rotulien.

L'attaquant, présenté partout et par tous, comme le numéro 9 du futur, peine à confirmer les espoirs placés en lui.

Depuis son arrivée à l'ASM, il n'a joué que six petits matches (101 minutes de jeu, 1 but et aucune titularisation).