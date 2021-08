"La qualification n'est pas acquise": les meilleurs moments de la conférence de presse de Niko Kovac avant Monaco - Sparta Prague

Le club princier, vainqueur 2-0 en République tchèque, tentera de conserver l'avantage pris à l'aller.

En cas de qualification, les partenaires de Wissam Ben Yedder rejoindraient les barrages (17-18 et 24-25 août), face aux Belges de Genk ou aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

À la veille de ce match clé dans la saison de son équipe, l'entraîneur monégasque Niko Kovac s'est présenté en conférence de presse. Morceaux choisis.

Sur le match retour

"Vous avez vu beaucoup de matchs dans vos vies. La qualification n'est pas acquise. On sait que le Sparta est très bien préparé physiquement, se veut agressif et presse haut. On a joué qu’une mi-temps pour le moment à Prague et la seconde se tient demain. Je pense que les joueurs le savent, mais si j’ai la sensation que ce n’est finalement pas le cas, je ferai tout pour les pousser. Mais vous pouvez espérer que les garçons feront ce qu'il faut pour atteindre les barrages. On trouvera la réponse à leur pressing."

Sur le groupe retenu pour ce match

"Tout le monde est en bonne santé. On attend les dernières informations du staff médical, mais on a 27 joueurs et 4 gardiens. Maripan s'est bien préparé."

Sur le fait que les buts à l'extérieur ne comptent plus doubles cette saison lors des coupes d'Europe

"Je pense que cette nouvelle règle est bonne. Par le passé, les équipes qui jouaient le retour à la maison étaient toujours avantagées. A l'aller, tout le monde jouait avec un peu trop de respect et personne ne voulait concéder un but. Surtout l'équipe à domicile. Là, les choses sont claires. Ceux qui marquent le plus se qualifient et je trouve ça préférable. Notre ambition est de gagner demain, j'aimerais d'ailleurs qu'on prenne les commandes. Il faudra tout faire pour bien démarrer."

Sur la gestion des ego et de la concurrence

"L'effectif est riche et c'est une chance, même si on essaie de le réduire un peu. Quelques joueurs quitteront le club mais nous avons du temps d'ici fin août. Oui, il y a des egos à gérer, tout le monde veut jouer mais les coachs aiment ça. Chacun doit montrer son meilleur visage et qu’il est supérieur à son coéquipier à l'entraînement ou quand il est titulaire. Pour moi, le nom n'est pas important et ce n'est pas parce que tu es plus vieux que tu vas jouer. Seule la performance compte."

Sur les débuts de Myron Boadu et Jean Lucas contre Nantes

"Jean a fait un très bon match après deux-trois entraînements seulement. Il a été bon techniquement et j’ai été un peu impressionné par son niveau et sa qualité pour un premier match. Il faut qu’il continue dans cette voie. Il va nous faire progresser. Il peut jouer 6, 8 ou 10. C'est un joueur polyvalent et c'est ce qu'on recherchait. Un concurrent pour Fofana ? Comme je l'ai dit, il y a de la compétition dans le groupe. Nous verrons."

"Myron? Il a été un peu surpris de démarrer mais on a huit matchs en août et Wissam (Ben Yedder) et Kevin (Volland) ne sont revenus qu'il y a deux semaines. Il a besoin qu'on lui parle et de s'intégrer. Il peut avoir plus d’impact avec et sans ballon, mais sa première était pas mal. Jean a été meilleur sur ce match parce qu’il connaissait le championnat. Myron a raté une occasion mais pas mal de choses sympas l'attendent dans le futur."

Sur l'arrivée probable de Messi en L1 et au PSG

"J'aimerais le voir en L1. Tout le monde irait au stade pour le regarder. S’il vient, ce sera très positif pour l'exposition du championnat. Je me souviens de ce match (amical) dont vous parlez. On avait gagné 3-2 à Bâle (Suisse). Il avait 18 ans à l'époque. Moi, j’étais âgé et je le suis encore davantage aujourd'hui (sourire). C’est pour moi le meilleur joueur de la planète."