La prolongation de Dante à l'OGC Nice est en bonne voie

Ce vendredi, en conférence de presse, Julien Fournier, le directeur du football niçois, a été questionné sur une éventuelle prolongation de Dante, dont le contrat expire en juin prochain.

Impressionnant depuis son retour de blessure, le Brésilien, âgé de 38 ans, n'a pas l'intention de raccrocher les crampons en fin de saison.

Fournier s'est montré élogieux à son égard et a ouvert en grand la porte à la prolongation de son contrat.

"Avec Dante, ce n’est plus une affaire de contrat, a confié Julien Fournier… Ni lui, ni nous ne se posons la question de sa situation contractuelle. Il nous impressionne un peu plus chaque jour. Beaucoup pouvaient douter de sa capacité à revenir aussi fort. Il a une fois encore montré quel professionnel il était, et ce n’est même pas assez fort. On sait ce qu’on veut faire ensemble. S’il a encore envie de jouer, il continuera de jouer pour nous. Il va rester avec nous un moment, habituez vous à le voir (sourires)."