La princesse Stéphanie et Louis Ducruet rejoignent l'ASM Foot féminin

Le club de la Principauté ne cache pas son enthousiasme: "Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien et l’enthousiasme de SAS la princesse Stéphanie qui a accepté d’être la présidente d’honneur du club. Ses connaissances dans le football féminin ne sont plus à faire! [Elle apportera] un véritable accompagnement sur les futurs développements du club."

"Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, poursuit le communiqué, Louis Ducruet a également officialisé son rôle d’ambassadeur. Il apportera tout son savoir-faire et ses connaissances du monde du football pour continuer à faire grandir le club."

L’occasion pour le club de rappeler qu’il a "échoué de peu cette saison dans son objectif d’atteindre les barrages d’accession en D2. Trois petits points l’ont empêchée de participer à cette étape obligatoire pour pouvoir accéder à l’antichambre de la D1. Ce résultat est la récompense d’un travail initié il y a quatre saisons maintenant".

"Le football féminin est en plein essor et le club de la Principauté est l’un des plus dynamiques dans sa discipline. Cette volonté et cet engouement donnent une image positive du club, qui met les moyens à la hauteur de ses ambitions."