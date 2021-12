La première de Bulka, le jeu... ce qu'il faut retenir de la victoire de l'OGC Nice à Cholet en Coupe de France

Neuf cartons jaunes, dont cinq pour les Aiglons, deux arrêts décisifs de Bulka, un petit but pour le Gym... C’est le résumé d’une soirée compliquée pour l’OGC Nice à Cholet, un pensionnaire de National qui a chèrement vendu sa peau sur ses terres. "Je m’attendais à un match difficile, il l’a été. C’est la Coupe, il faut rendre hommage à cette équipe qui a fait un très beau match, a reconnu Christophe Galtier. Certains de nos joueurs ont découvert cette épreuve et son contexte très particulier. On a fait une très mauvaise entame de match."

Comment ils ont joué?

Le onze de départ du Gym était pourtant très peu remanié par rapport au championnat. Pour sa première, Marcin Bulka était protégé par une charnière Daniliuc-Dante inédite, et Morgan Schneiderlin retrouvait la place de titulaire qui l’attendait déjà à Rennes s’il n’avait pas été malade. Pour le reste, Christophe Galtier et son staff ont fait du classique avec Kluivert et Stengs sur les ailes pour approvisionner la paire offensive Gouiri-Delort.

Confronté de nouveau à un bloc bas, le 4-4-2 azuréen a encore éprouvé les pires difficultés à se créer de réelles opportunités de but. Stengs a réussi une frappe enroulée (11’) mais rien de dangereux pour l’adversaire.

Guessand a eu une situation peu après son entrée à vingt minutes de la fin (71’), mais pas Dolberg, entré au même moment. Galtier ne pouvait qu’être déçu de l’animation offensive. "Soit on se précipitait trop, soit on gardait trop la balle... On a manqué de justesse et de détermination."

Une heure et demie de souffrance​

Le Gym a, du coup, surtout souffert pendant une heure et demie. Agressifs sur le porteur, les Choletais ont posé le ballon à la récupération. Schneiderlin a baissé pied physiquement au fil de la partie, mais a globalement existé davantage que Khephren Thuram, qui a souvent eu tendance à trop garder le ballon. Comme Gouiri, qui n’a réussi qu’un joli coup franc (56’).

Virevoltant sur son côté gauche, le Choletais Sidibé a, lui, fait très mal à Lotomba par ses accélérations et ses crochets courts. De l’autre côté, Bard n’était pas plus alerte et aurait même pu offrir l’ouverture du score aux locaux sur un contrôle de balle complètement raté (9’). Daniliuc a pioché aussi face à la vitesse de Jarju en fin de match (79’), et heureusement que le Commandante était lui bel et bien présent pendant 90 minutes pour jouer plusieurs fois les pompiers de service.

Bulka, première réussie​

Le cas échéant, Marcin Bulka a fait le job en dernier rideau. Il a dévié la frappe de Fortuné sur son poteau droit (9’), bloqué la reprise dans la surface de Le Méhauté (74’) et dégagé le danger des deux poings (62’) quand son équipe et son entraîneur en avaient besoin. "C’est sans aucune retenue, ni inquiétude que je l’ai titularisé. Il fait deux-trois arrêts, il a été bon dans le domaine aérien, assez bon dans ses relances aussi. Il a fait un match propre, et heureusement!"​

Bien heureux aussi le binôme Kluivert-Delort: le premier a vu son centre prolongé par un adversaire sur la tête du second, qui n’a pas raté l’offrande après plusieurs fois avoir été rattrapé in extremis en première mi-temps (35’, 38’).

"Le fait que le centre soit contré surprend le défenseur devant moi, reconnaîtra l’unique buteur de la partie. Il fallait gagner le duel derrière."

Delort et le Gym l’ont fait, mais il faudra être meilleur face à Lyon ou au Paris FC, début janvier.