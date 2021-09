La Populaire Sud va se rassembler avant le derby contre Monaco

Ce match se jouera à huis-clos après les débordements survenus lors de la rencontre contre l'Olympique de Marseille.

"Nous appelons et convions tous les amoureux du Gym à se joindre à nous pour donner de la voix et accueillir le bus de notre équipe. Ils le méritent, alors plus que jamais nous devons une fois encore être à la hauteur !" peut-on lire dans le communiqué.

"Nous vous donnons rendez-vous au rond-point côté sud du stade pour un moment de fête et de communion. Aucun débordement ne sera toléré."