La politique du club, sa mission... On a décortiqué les déclarations fortes du vice-président de l'AS Monaco Oleg Petrov

son arrivée

"J’ai beaucoup appris depuis février. Sur le plan personnel c’est un gros changement également. Le foot est un domaine nouveau pour moi.J’ai pu apprendre énormément depuis."

Succéder à Vadim Vasilyev, en cours de saison - catastrophique qui plus est - quand on ne connaît absoument rien au foot, est certainement l’une des tâches les plus compliquées qu’il soit. Oleg Petrov a toujours eu la franchise de reconnaître la complexité de la tâche.

Il n’y avait donc pas meilleur dirigeant pour prôner la patience. Son premier mercato a été difficile à mener, et l’ampleur du chantier n’a pas aidé.

Une chose est sûre, le nouvel homme fort de l’ASM cherche à comprendre comment le foot-business fonctionne. C’est un bon point pour ne pas reproduire certaines erreurs.

La politique du club

"Le projet d’achat et vente de joueurs va se poursuivre. C’est la clé de notre réussite. Nous devons compenser nos manques de revenus commerciaux.On doit se qualifier pour la Ligue des champions pour les droits TV. On a pris des joueurs d’expérience pour encadrer nos jeunes qui ont du talent. Je suis actif, je rencontre des gens en lien avec des jeunes talents qui pourraient renforcer l’équipe l’été prochain. On veut être le meilleur ou un des meilleurs laboratoires de jeunes talents en Europe"

Monaco peut-il avancer sans le trading de joueurs? Non. Mais attention à ne pas délaisser la formation qui reste encore le meilleur moyen de générer des revenus sans grosses dépenses ou risques de moins-values. L’ASM a encore trop tendance à chercher le prochain Bernardo Silva, oubliant parfois les jeunes de 14-15 ans qui intègrent le centre.

sa mission

"Je suis responsable de tout. Si quelque chose se passe mal, je suis la personne à qui on demande des comptes. Aujourd’hui je suis en contact quotidien avec tout le monde.

Je suis plus impliqué que beaucoup d’autres dirigeants de club."

En même temps qu’il prenait ses marques, Oleg Petrov a poursuivi une sorte d’audit du club, débuté par le président Dmitry Rybolovlev en personne. Il a reçu énormément d’agents en période de mercato et a échangé avec la plupart des acteurs du foot, ce qui a parfois brouillé les pistes.

Certains se demandaient si le bateau ne naviguait pas à vue. Viacheslav Ivanov est arrivé en tant que DG adjoint, Olga Dementeva a pris en charge la direction technique et Bertrand Reuzeau celle de l’Academy. Un nouvel organigramme renforcé par l’arrivée d’Igor Korneïev, qui évalue et conseille Oleg Petrov sur les jeunes talents.

Leonardo Jardim

"Il est très expérimenté, il est là depuis de nombreuses saisons et le club n’a pas songé à se séparer de lui. Il y avait une grosse pression en août et septembre.Il a un soutien sans faille du président et de l’ensemble du club.Je connais son style et sa manière de travailler.ça ne plaît pas toujours au grand public mais c’est un très bon professionnel avec qui je travaille quotidiennement."

Entre les deux hommes, ce n’est pas l’amour fou, et Leonardo Jardim a peu apprécié le mercato tardif de l’ASM qui lui a coûté un début de saison compliqué.

Son mea culpa concernant le marché des transferts a calmé la situation. Les deux hommes échangent régulièrement, mais le patron, c’est bien Petrov.

L’arrivée de Korneïev en est un bon exemple. Petrov cherche avant tout le “consensus” en puisant les avis de toutes les parties.

Le long terme

"Cette idée que le PSGsoit destiné à la première place n’est pas bonne à mes yeux. Nous voulons mettre fin à cette hégémonie. Nous pensons à Monaco que le PSG n’a pas cette vocation à être toujours premier. Nous nous battrons pour devenir champion de France.Cette saison ce sera difficile, mais pour le futur oui."

Monaco l’a fait une fois ! Alors pourquoi pas deux? Sauf que cette réflexion est aussi bien valable pour le titre de champion de 2017 que pour la saison 2019 catastrophique. Si les planètes sont alignées, Monaco pourra rivaliser avec les plus grands.

Mais si elle se plante ne serait-ce que sur un mercato, l’effet domino peut être terrible. C’est le revers de la médaille de la politique de trading menée par le club. Et c’est pour cette raison que sans ajustement, il sera difficile de répondre régulièrement à cet objectif de premières places.