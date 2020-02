La pelouse du stade Louis-II s’est faite belle en 18 mois

On dit souvent que l’herbe est toujours plus verte ailleurs. Eh bien à Monaco, nul ne rougit quand sonne l’heure du bilan. La Ligue de football professionnel a récemment dévoilé le classement des pelouses de Ligue 1. Le club de la Principauté figure à la quinzième position.

Une place qui pourrait laisser penser que le gazon monégasque est loin du billard parisien, premier du classement, mais il n’en est rien. Refaite à neuf par le gouvernement princier il y a un peu moins d’un an et demi, la pelouse du Louis-II est désormais en superbe état et peut se targuer d’être une pionnière du genre. C’est ce qu’explique Franck Nicolas, l’historique jardinier de l’ASM depuis 1984: "En 2000, on a été le premier stade en France à avoir un gazon fibré (technologie qui permet au gazon de ne pas se déliter au moindre choc, ndlr). Aujourd’hui, tous les stades de Ligue 1 sont fibrés, sauf Monaco. Il y a dix-huit mois, nous avons retiré la fibre synthétique, replanté du gazon et incorporé ce que l’on appelle du gazon tropical, qui joue le même rôle que la fibre synthétique."

Une pelouse écolo

L’apport du gazon tropical est considérable à tout point de vue. Il s’inscrit d’abord au cœur de la politique écologique de Monaco, car il permet d’économiser, l’été, entre 50 et 80% d’eau, 98% de produits fongicides et 100 % d’insecticide. Financièrement aussi, le nouveau gazon monégasque est bénéfique. "Un fibrage synthétique coûte près de 600.000€, alors qu’un semis de gazon tropical n’est que de l’ordre de 15.000€", explique Félicien Laborde, directeur d’exploitation des Rouge et Blanc.

Une stratégie d’entretien carrée

Pour atteindre la note moyenne de 15,86/20 au classement LFP, le gazon des champions de France 2017 est chouchouté par les différents acteurs du club. Décision a par exemple été prise, depuis l’arrivée de Robert Moreno, d’interdire les séances d’entraînements au stade la veille des matches à domicile. Un moyen de préserver un terrain très sollicité par les diverses autres instances sportives de Principauté et de France. Souvenez-vous, le XV de France est venu pendant quinze jours l’été dernier avant le Mondial nippon, ce qui avait soumis le pré aux ardeurs des mêlées et à l’âpreté des phases de combat au sol. Le week-end dernier, les jeunes Monégasques disputaient leur match de coupe Gambardella sur ce même terrain, et on en passe et des meilleurs.

Quant au parking situé sous le stade - longtemps pointé du doigt comme étant responsable du mauvais état de la pelouse - il est aujourd’hui, un vrai facteur positif pour cette dernière, notamment l’été. "La chaleur qu’émet le parking favorise la chauffe de la pelouse tropicale, et par extension sa pousse. Naturellement donc, plus elle pousse et moins nous sommes obligés d’arroser", explique à la manière d’un professeur de SVT Franck Nicolas, avant de conclure: "Que le club gagne ou qu’il perde, en tant que professionnel je me satisferai toujours qu’un coach vienne me prendre par le cou pour me dire qu’il se sent bien ici et que le terrain est beau. Ça c’est important."

Les travaux engagés par le gouvernement semblent donc porter leurs fruits, puisqu’avant de recevoir Reims ce samedi, l’ASM est cinquième au classement de Ligue 1.