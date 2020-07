La LFP autorise cinq remplacements par match pour la saison 2020/2021 en L1 et L2

Cet amendement à la loi 3 du jeu, dont le principe avait été autorisé par l'International board (Ifab), garant des lois du football, début mai en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur le calendrier des saisons de football, a déjà été expérimentée dans plusieurs championnats européens lors de la fin de la saison 2019/20.

Vendredi, la LFP réunie en conseil d'administration, a donc décidé que la Ligue 1 pourrait procéder lors de la saison 2020/21 jusqu'à 5 changements durant la rencontre, alors que 20 joueurs maximum pourront être inscrits sur la feuille de match contre 18 auparavant.

En Ligue 2, la règle est la même concernant les remplacements, mais seuls 18 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match.

Selon les règles retenues par l'Ifab, pour empêcher que le jeu ne soit perturbé, chaque équipe n'aura le droit de procéder à ces remplacements qu'à trois occasions, ceux effectués à la pause n'étant quant à eux pas comptabilisés dans ce décompte.

Cette évolution dans les règles du jeu, bien qu'adoptée pour le bien-être des joueurs, est controversée car elle est accusée d'avantager les plus grandes formations, aux effectifs souvent pléthoriques, et ainsi d'augmenter l'écart entre les clubs les plus riches et les autres.