La grosse promotion du fils de Stéphanie de Monaco au sein de l'AS Monaco

Depuis le début de saison, de nombreuses critiques s’abattent sur la gestion sportive du club et notamment les derniers mercatos. Premier visé, forcément, Michael Emenalo le directeur sportif.

Le retour de Leonardo Jardim n’est pas une bonne nouvelle pour le Nigérian tant les deux hommes n’entretiennent pas des rapports extrêmement chaleureux. De plus, Vadim Vasilyev a repris la main sur le mercato: "Les erreurs du mercato d’été ont été prises en compte, et cet hiver nous avons porté une attention plus rigoureuse au recrutement", déclarait le Russe au moment du retour de Jardim.

La direction sportive dans son ensemble va connaître un sérieux chamboulement avec la promotion de Louis Ducruet, fils de la Princesse Stéphanie qui officiait déjà au club en tant que scout à l'international, en soutien de Vadim Vasilyev, pour aussi apaiser les tensions en Principauté. De son côté Michael Emenalo devrait être détaché sur une mission de scouting et son adjoint Yannick Menu ne devrait pas être conservé.

Une manière de mettre à l’écart l’ancien directeur sportif de Chelsea au contrat très onéreux et de l’inciter, à terme, à négocier un départ. Par ailleurs, selon nos informations, la direction envisage également une profonde restructuration de la direction générale afin de redonner une nouvelle direction au projet et des départs sont à l’ordre du jour comme celui de Bruno Skropeta, promu directeur général adjoint en octobre et en charge, entres autres, de la communication.