La France débute l'Euro par une victoire 1-0 face à l'Allemagne

La réplique "Et à la fin ce sont toujours les Allemands qui gagnent" perd un peu plus de sa réalité au fil des années et des compétitions.

Preuve avec la victoire de l'équipe de France ce mardi soir sur la pelouse de Munich, pour le premier match des Tricolores à l'Euro 2021.

Même si les Français doivent remercier Hummels d'avoir marqué contre son camp à la 20e minute, ils ont dans l'ensemble maîtriser la rencontre et aurait pu l'emporter plus largement.

Le score aurait pu être de 2-0 si Rabiot n'avait pas vu sa frappe heurter le poteau à la 52e minute; si Mbappé et Benzema n'avaient pas vu leur but refusé pour une position de hors-jeu à la 66e et 86e minute.

Mais on en restera là avec une entrée réussie en compétition.

Prochaine rencontre des Bleus, samedi 19 juin à 15 heures face à la Hongrie.