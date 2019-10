La Fonction publique défendra les couleurs de Monaco

Les qualifications pour le prochain Tournoi international de football à 5, organisé par la Fédération internationale de football corporatif (FIFCO), viennent de se dérouler à Monaco. Les organisateurs de cette épreuve espèrent réunir quinze équipes d’entreprises issues de tous les horizons. Le Challenge Prince Rainier-III sera l’hôte de cette compétition et apportera son expertise dans l’organisation de l’événement, qui aura lieu au stade de Cap-d’Ail du 25 au 27 octobre prochain.

En finale au goal-average

Un tournoi a été organisé pour désigner l’équipe qui allait représenter la Principauté. Diamond Kalian a terminé invaincu avec 9 points en disposant de Monaco Telecom, du Palais princier et de l’ASM FC. Le Palais princier se classe deuxième (6 points) grâce à deux victoires. L’AS Monaco FC termine troisième en ayant battu Monaco Telecom sur le score serré de 4-3. L’opérateur téléphonique ferme la marche au classement de cette poule A.

Dans la poule B, le classement a été plus serré et c’est le goal-average entre les trois formations ex æquo à 6 points qui a dû les départager. Monaco Digital termine dernier. La Mairie de Monaco, troisième avec 6 points (-2), a battu la SBM Offshore 5-3. Celle-ci, deuxième au classement également avec 6 points (-1), a gagné face à la Fonction Publique 3-2. En revanche, la SBM Offshore s’est inclinée devant la Mairie. C’est donc la Fonction Publique, vainqueur de la Mairie mais battue par la SBM, qui jouera la finale contre Diamond Kalian grâce à un meilleur goal-average (+3).

Victoire aux tirs au but

En finale, les formations de Diamond et de la Fonction publique ont offert un spectacle à l’issue particulièrement indécise en se livrant à un véritable chassé-croisé. Score à la fin du temps réglementaire : 7 buts partout. Un régal !

Puisqu’il fallait un vainqueur, l’épreuve des tirs au but allait le désigner. Il a fallu attendre le sixième tir au but de Diamond pour voir le tireur échouer. Résultat : 6 à 5 pour la Fonction publique.

Le tirage au sort de la compétition FIFCO aura lieu la semaine prochaine. La Fonction publique disputera le match d’ouverture.