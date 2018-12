"La crise est grave": les réactions après la défaites de Monaco contre Guingamp

Thierry Henry: "C’est dur, on a perdu, ce n’est pas ce que l’on voulait. On voulait sortir de la zone rouge avant la trêve, ce n’est pas fait. On a fait un bon premier quart d’heure, et puis on a raté des passes, on en a forcé d’autres, on a perdu la confiance. On fait encore une erreur individuelle sur le deuxième but. Cela fait trois matches que l’on est moins bien au niveau de l’envie. Je ne vais pas passer de bonnes fêtes. Oui, on voulait aller à la guerre et au bout de 20 minutes on s’est arrêté de jouer. Je vais analyser ça car je n’ai pas de réponses pour le moment. C’est vraiment difficile, là. Il faut revenir, travailler, faire avec ce que l’on a et trouver des solutions. Ce n’est pas le moment de parler de mercato mais faire une coupure, aller en famille, ça peut, peut-être faire du bien. On loupe cette dernière marche avant la trêve, c’est un fait. On est soudé mais les résultats ne sont pas là. La seule chose positive c’est qu’il reste beaucoup de points à prendre…"

Vadim Vasilyev: "La crise est grave. C’est une très mauvaise soirée à l’image de la première partie de la saison. La mal est profond. J’en suis conscient. On va analyser les choses durant la trêve. Il faut récupérer les blessés, se renforcer fortement et rester avec les joueurs qui ont envie. Si on fait ces trois choses, on va y arriver. Il va se passer des choses en janvier, oui. Jusqu’à ce soir, je pensais que l’on avait besoin uniquement de deux joueurs, mais on va sans doute en avoir besoin de plus. C’est à nous, maintenant, d’agir, de tirer des conclusions et de faire avancer ce club car la situation n’est pas digne de l’AS Monaco, de notre histoire. Je n’ai aucun doute, nous allons réussir".