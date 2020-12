La Coupe de France devrait être annulée cette saison, annonce Jean Castex

Jean Castex a donné un coup de massue sur le football français. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin pour savoir si "la Coupe de France était morte", le Premier ministre a tout d’abord expliqué aider et soutenir la compétition avant de concéder à demi-mot qu’elle ne pourrait se dérouler.

Autre mauvaise nouvelle pour le monde sportif, les salles de sport ne rouvriront pas début janvier comme les professionnels du secteur le souhaiteraient. "Les salles de sport font partie des établissements recevant du public qui présentent le plus de risque. Il y a des contacts, on y sue, c’est clos, on y reste longtemps. Je vous confirme – au moment où je m’exprime devant vous et compte tenu des données sanitaires et épidémiologiques dont je dispose – je ne vois pas de réouverture des salles de sport avant le 20 janvier", a-t-il détaillé.

Depuis sa création en 1917, la coupe de France a toujours eu lieu même en temps de guerre. Son annulation serait donc une grande première.