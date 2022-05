"La connerie humaine n'a pas de limite": l'entraîneur de Nantes réagit au chant des supporters de l'OGC Nice

L'OGC Nice a condamné "avec la plus grande fermeté" mercredi soir le chant de ses supporteurs se moquant d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant argentin du FC Nantes décédé dans un accident d'avion en 2019.

L'OGC Nice "ne reconnaît en rien ses valeurs ni celles de l'ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d'une minorité de ses supporters", tandis que l'entraîneur Christophe Galtier a "présenté ses excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes, au nom de (ses) joueurs, staff technique, médical".

De son côté, l'entraîneur du FC Nantes n'a pas été plus tendre avec cette frange du public niçois. "La connerie humaine n'a pas de limite, je suis scandalisé", a renchéri Antoine Kombouaré, interrogé en zone mixte après la victoire des Canaris contre Rennes (2-1) dans la soirée à Nantes.

"Je savais que les supporters pouvaient être cons, mais là..."

"Ces mecs-là n'ont rien à faire dans un stade. Il faudrait les bannir, vraiment. C'est honteux. J'ai de la peine pour la famille d'Emiliano. Je savais que les supporters pouvaient être violents, cons, mais là..."

Emiliano Sala est mort en janvier 2019, à l'âge de 28 ans, quand le petit avion privé qui le ramenait vers Cardiff, où il venait d'être transféré pour 17 millions d'euros, s'est abimé dans la Manche.

"C'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau", a chanté une partie du public niçois autour de la 9e minute, en parodiant le chant ("C'est un Argentin, il ne lâche rien, Emiliano Sala") que les supporters nantais entonnent à chaque match à cette minute.

D'ordinaire, il n'est pas rare que des supporters adverses se joignent au chant en hommage à l'ancien n°9.

Les Nantais l'avaient chanté samedi au Stade de France lors de la finale de Coupe de France remportée 1-0 par les Canaris devant les Aiglons.

Mercredi, le public niçois a également lancé des insultes envers Stéphanie Frappart, l'arbitre de la finale, coupable à leurs yeux d'avoir accordé un pénalty imaginaire aux Nantais.