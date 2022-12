La Chine et Dubaï voulaient récupérer la "Promenade des Champions" et les Golden Foot Awards, ils resteront à Monaco où un musée du football va voir le jour

La Promenade des Champions bascule dans le métavers

La version aboutie sera présentée ces jours-ci aux représentants de l’État. Et sur l’écran d’ordinateur de Michele Caliendo, les plans ne laissent pas de marbre. Alignées, les empreintes des plus grands footballeurs de tous les temps forment une allée au milieu de laquelle le public peut évoluer. Chaque empreinte, dorée, est encadrée et sublimée de faisceaux lumineux. Le plus ? Un QR Code qui invite le spectateur à donner vie aux deux pieds qu’il surplombe.

Grâce à la réalité augmentée, un joueur toujours en vie pourrait ainsi s’exprimer ; alors que des archives d’un joueur disparu viendraient raviver sa gloire éternelle. Ni plus ni moins que le Hollywood Boulevard du ballon rond, en plus moderne, plus ambitieux. Et à Monaco !

"Aucun Prix aussi prestigieux que d’avoir ses empreintes à Monaco pour l’éternité"

En fin de parcours de cette promenade gratuite, le spectateur se retrouvait aux portes d’un véritable musée du football. Un lieu de pèlerinage unique au monde pour qui idolâtre Pelé, Maradona, Zidane, Beckenbauer et consorts.

« L’important, c’est de raconter toute l’histoire du Golden Foot, détaille Antonio Caliendo. Cette nouvelle Promenade donnera encore plus de valeur au Prix. Il y a beaucoup de Prix dans le football, mais aucun n’est aussi prestigieux que d’avoir ses empreintes à Monaco pour l’éternité, tout près du Casino de Monte-Carlo. Monaco détient cet héritage permanent. »

Un projet de développement et d’embellissement de l’actuelle Promenade qu’il a confié à son fils Michele. Et à l’heure où l’attractivité est sur toutes les lèvres à Monaco, les maquettes réalisées par un cabinet californien - auteur des Twin Towers - pourraient résonner dans le monde entier sans même se déplacer. Car la scénographie sera digitalisée ! « Nous allons réaliser le métavers de toute la Promenade pour pouvoir profiter de l’expérience depuis n’importe où dans le monde, en mettant des lunettes immersives ou en utilisant un simple portable. »

Un investissement qui ne s’arrête pas là puisque père et fils ont bien l’intention de faire vivre les lieux. « Même si tu n’aimes pas le football tu peux être curieux, et nous voulons créer des événements ponctuels sur la Promenade, notamment au printemps en marge du Grand Prix de Monaco. »