La 43e édition s’ouvre sur deux beaux matches

Le coup d’envoi de la 43e édition du Challenge Prince Rainier-III a été lancée au stade Didier Deschamps à Cap-d’Ail.

Au football à 11, quatorze équipes sont réparties en deux poules de sept après un tirage au sort. La deuxième phase de la saison regroupera les trois premiers de chaque poule afin de disputer le 43e Challenge Prince Rainier-III et les quatre derniers de chaque poule dans le cadre du 26e Trophée Ville de Monaco. Dans les deux compétitions, la dernière phase se jouera sur des rencontres à élimination directe.

Le quadruplé pour Younes Bensseraj (Diamond FC)

Pour le match d’ouverture, Diamond FC, qui a tout gagné en foot à 7, affrontait pour son premier match de foot à 11 la CMB. L’équipe de Léo Banide a été sérieuse de la première à la dernière minute. La défense fébrile de la CMB a permis à Diamond FC d’inscrire deux buts dans les six premières minutes de jeu, par l’intermédiaire de Youness Bensseraj puis d’un but contre son camp. Malgré la bonne volonté de la CMB qui a su rééquilibrer la partie, c’est une équipe très dominatrice et précise dans le dernier geste qui remporté la rencontre sur le score de 11-0. Parmi les nombreux buteurs, Léo Banide a réalisé un doublé alors que ses coéquipiers Walid Zinoun et Younes Bensseraj ont respectivement inscrit un triplé et quadruplé.

La SBM Casino de justesse face à la SBM Offshore

La seconde rencontre opposait la SBM Casino à celle de la SBM Offshore. Les casinotiers entraient bien dans le match après un très bon premier quart d’heure de jeu où Julien Sirio ouvrait le score dès la 13e minute de jeu. En forme, Hugo Barilaro creusait l’écart avec un nouveau but (27’), ce qui confirmait l’intention de jeu offensive demandée par l’entraîneur Jean-Paul Mariottini.

Au retour des vestiaires, la tendance s’est inversée et cette fois-ci c’est la SBM Offshore qui a montré un tout autre visage. La réduction d’Hamid Almi était méritée mais Nabil Abbas a su inscrire le but qui a permis à la SBM Casino de reprendre deux buts d’avance. En fin de partie et malgré un penalty transformé de Julien Foriel, SBM Casino a remporté son premier match de la saison (3-2) malgré les nombreux arrêts de François Ollivon, homme du match côté Offshore.