L’avenir de Paul Mitchell, le forfait de Vanderson et les soucis du PSG... Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Philippe Clement avant Monaco - Paris

Sur la rencontre et la réaction attendue dans les rangs parisiens…

"J’ai vu leur match contre Marseille (en Coupe de France, défaite 2-1). Il a été celui qu’on attendait avec deux styles différents. Chacune des équipes a joué son jeu. La victoire est revenue à Marseille mais il aurait pu y avoir aussi un nul ou un succès de Paris. Le PSG a également eu des occasions. C’était un match spectaculaire. Est-ce que cette défaite est une bonne ou une mauvaise chose avant que nous les jouions? Je ne suis pas l’entraîneur de Paris. Je ne suis pas là-bas mais quand de grandes équipes perdent, il y a toujours une réaction derrière. Cela peut être un contexte moins favorable pour nous, mais je m’attarde sur mes joueurs. Ce sera d’abord à nous de faire notre match. On verra ce qu’ils feront de leur côté. S’ils évoluent avec une défense à cinq ou à quatre, avec certains joueurs ou non."

Sur le pressing imposé par l’OM aux Parisiens, mercredi…

"C’était une chose intéressante. Marseille a fait un très bon travail, avec son style, celui qu’il utilise ces derniers mois. Mais il y a une autre manière de jouer contre Paris. Je ne dirai pas ce qu’on va faire samedi (sourire), mais nous avons un autre style que Marseille. L’OM et Monaco sont deux équipes qui jouent pour gagner, mais il y a des différences entre nous."

Sur le départ probable du directeur sportif Paul Mitchell après le prochain mercato d’été? (1)

"Avant d’affronter Paris, il y a toujours un sujet qui sort dans la presse (2). C’est toujours hors foot, ça n’a pas de lien avec le sportif... C’est intéressant (sourire)... L’histoire de Paul est la sienne. Il est important que tout le monde lui pose les questions directement. Je sais ce qu’il a en tête à ce sujet. Les derniers mois, le président, Paul et moi avons beaucoup parlé de l’évolution du club, du court et du long terme. Je n’étais pas surpris de cet article, mais de certaines choses qui n’étaient pas justes à l’intérieur. Mais c’est à Paul d’en parler, pas à moi. Je suis concentré sur Paris et le sportif. Ce que je sais, c’est qu’on travaille très bien en ce moment avec le président, Paul et moi-même pour avoir un très bon projet dans les prochains mois et les prochaines années. Pas seulement dans les prochaines semaines."

Sur le fait qu’un départ de Mitchell pourrait impacter son avenir (tous les deux sont sous contrat jusqu’en juin 2024)?

"Ma fin de contrat est dans un an et demi. C’est loin pour un coach. Je pourrais me projeter autant dans le futur, mais je ne le fais pas. Même si je travaille ici pour le long terme, pour développer les jeunes joueurs ou bien travailler avec l’Académie, je regarde aussi le court terme. On verra ce que réserve l’avenir. Il y a quatorze mois, je n’aurais jamais pensé être ici et ça fait désormais plus d’un an que je suis arrivé. C’est le monde du foot. Il n’y a rien de particulier à dire autour de ça. Je ne suis pas du tout inquiet."

Sur le groupe à disposition face au PSG?

"Vanderson (coup) ne sera pas là. Malang Sarr (hanche) a un petit problème et il y a un grand doute le concernant pour samedi. Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui (lire ce jeudi). Eliesse (Ben Seghir, pied), lui, est revenu à l’entraînement collectif pour la première fois aujourd’hui."

(1) Le journal L’Équipe a révélé mercredi soir que le Britannique, arrivé à l’ASM en 2020, aurait repoussé les offres de prolongation de contrat formulées par son président Dmitri Rybolovlev. Il ne souhaiterait pas aller au terme de son engagement avec le club (soit jusqu’en juin 2024) et aurait acté son départ après le prochain mercato estival.

(2) En mars 2022, juste avant la réception du PSG, L’Équipe annonçait que Philippe Clement, son directeur sportif Paul Mitchell et le vice-président Oleg Petrov étaient tout près d’un limogeage. Le club avait démenti dans la foulée.