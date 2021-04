L’AS Monaco se rendra à Lyon en quarts de finale de la Coupe de France

Ce match sera l’un des deux chocs entre équipes de l’élite. Dans le second, Paris accueillera Angers.

Les Monégasques (3es de L1) et les Gones (4es) se disputent une place pour la Ligue des champions et bataillent pour le titre en Ligue 1, en compagnie de Paris et Lille. Leur duel en Coupe se déroulera quelques jours seulement avant le match retour au Louis-II en championnat (le week-end du 2 mai).

Le tirage complet:

Lyon (L1) - Monaco (L1)

Paris SG (L1) - Angers (L1)

Canet-en-Roussillon (N2) - Montpellier (L1)

Rumilly (N2) - Toulouse (L2)