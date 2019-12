L’AS Monaco, La première séance le meilleur choix

Il a dirigé sa première séance avec l'effectif hier en fin d'après-midi sous le soleil couchant de La Turbie. Mais c'est à l'aube d'une toute nouvelle aventure que Robert Moreno a ensuite été présenté officiellement à la presse au stade Louis-II. Pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, l'éphémère sélectionneur de l'Espagne et ancien adjoint de Luis Enrique pendant près d'une décennie, va, à 42 ans, diriger un club en tant que coach principal. Aux côtés d'Oleg Petrov, le Catalan, élégant, est apparu souriant et plutôt détendu en présence de ses adjoints et de sa famille qui assistaient à sa présentation.

Il a commencé par séduire son auditoire en exprimant ses premiers mots dans un français hésitant mais bien structuré : « Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être l'entraîneur de Monaco (...). Je ferai tous les efforts pour rendre Monaco fier de son club. Parler en français est un respect pour vous (ses interlocuteurs, ndlr) et mes joueurs. Je vais essayer de parler bien français le plus rapidement possible même si aujourd'hui (hier), je préfère répondre en espagnol pour bien me faire comprendre. » C'est donc dans la langue de Cervantès qu'il a ensuite évoqué ses objectifs et ses ambitions avec le club de la Principauté.

Une petite vingtaine de journalistes étaient présents hier après-midi pour les premiers pas de Robert Moreno à La Turbie, deux heures avant sa présentation à la presse. Le nouveau coach espagnol de l’ASM est arrivé en tête sur le terrain d’entraînement - en compagnie d’Oleg Petrov, le vice-président - suivi de son staff et des joueurs. Après un petit signe amical en direction des photographes, l’entraîneur a réuni son effectif pour un petit briefing et a dirigé sa première séance. Une séance studieuse où on a aussi remarqué beaucoup de sourires chez les joueurs et les membres du staff.

Louis Ducruet, neveu du Prince Albert et assistant du vice-président, était également là pour assister aux débuts de Moreno.

Dans l’effectif, on a noté la présence du latéral gauche brésilien Jorge, de retour de prêt de Santos (Brésil) où il a joué régulièrement après un premier prêt non concluant au FC Porto (août 2018 - mars 2019). Au Portugal, il n’avait quasiment pas été utilisé. Le joueur va-t-il rentrer dans la concurrence pour le poste à gauche de la défense où personne ne s’est imposé ? Moreno et son staff décideront.