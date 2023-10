L’AS Monaco à la rencontre des jeunes à La Turbie

L’arrivée de Philipp Köhn a dû être ressentie jusque sur les terres monégasques tant les enfants ont acclamé le nouveau venu dans la famille Rouge et Blanc. Sur la place Neuve de La Turbie, le gardien de l’AS Monaco a déchaîné la foule composée en grande partie d’enfants de l’école de football venus s’entraîner sur le stade Jean Favre quelques mètres en contrebas. Il faut dire que le club à la diagonale était en territoire conquis, implanté depuis quatre décennies à La Turbie avec son centre de performance totalement rénové et livré il y a à peine un an.

La caravane du Kids Tour marquait donc sa huitième étape de la saison chez le voisin turbiasque ce mercredi, après avoir rendu visite à d’autres voisins, les Italiens de Vintimille. La célèbre camionnette rouge a ainsi déjà parcouru 250 km et rencontré près de 600 enfants, sans compter les quelque 150 bambins qui étaient présents ce mercredi.

"Je sais que c’est un rêve pour les enfants"

Au menu, comme à l’accoutumée, les jeunes supporters ont pu tenter leur chance chacun leur tour sur la cible géante balle au pied. Au terme d’un concours improvisé, le vainqueur a pu repartir avec le maillot dédicacé de la star du jour, Philipp Köhn. Le gardien suisse s’est ensuite prêté au jeu des autographes pour le plus grand bonheur des enfants. "C’est toujours important d’avoir une bonne entente avec les fans, s’est réjoui le gardien de 25 ans. Surtout pour un nouveau joueur comme moi. Peut-être que d’autres prendront ma place comme nouveau dans quelques années ! C’est super à voir parce que j’ai été jeune et je sais que c’est un rêve pour les enfants de rencontrer des joueurs professionnels." Lui a confié qu’il n’avait pas d’idole quand il était plus jeune. Mais cela ne l’a pas empêché pas de profiter de ces instants passés avec les supporters. Malgré une défaite lors du derby face à l’ennemi niçois, l’AS Monaco pointe à la tête du classement avec cinq victoires en huit rencontres. Un bilan dont se satisfait naturellement le portier suisse. "On veut surtout continuer sur cette voie."

Le successeur d’Alexander Nübel, parti à Stuttgart, est arrivé au début de l’été en Principauté.

Invité surprise, le champion du monde de cyclisme Peter Sagan venu avec son fils a lui aussi eu le droit de tirer sur la cible géante. Photo Y. Dk.

"Je me sens déjà très bien"

Et après seulement quelques mois passés sur le Rocher, il reconnaît s’être déjà bien acclimaté à son nouveau club. "Forcément cela prend un peu de temps, c’est normal. Mais après quelques semaines je me suis déjà senti très bien. Tous mes coéquipiers m’ont très bien accueilli. C’est important parce qu’on sait que quand un joueur est à l’aise, il peut apporter son maximum à l’équipe."

C’est justement son objectif dans les prochaines semaines: surfer sur la belle dynamique du début de saison en donnant son maximum. "Si je peux aider l’équipe comme lors du dernier match (victoire 3-1 à Reims), alors c’est le meilleur sentiment pour un gardien."