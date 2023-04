L’AS Monaco bat Clermont (4-2) et remporte la cinquième Coupe Gambardella de son histoire

Les joueurs de Frédéric Barilaro n’ont pas manqué leur rendez-vous avec l’histoire. Ce samedi, au Stade de France, ils ont offert une cinquième Coupe Gambardella à l’ASM après leur succès (4-2) face à Clermont. Le club princier est désormais le deuxième plus titré de l’épreuve derrière les sept victoires d’Auxerre.

Les moins de 18 ans monégasques ont maîtrisé leur sujet malgré un but concédé contre le cours du jeu à la fin du premier quart d’heure. Sur un corner, Robin Pages a poussé le ballon de la cuisse dans le but d’Ethan Schulz. Le portier asémiste n’a pu qu’effleurer le cuir (0-1, 15’).

Il s’agissait alors d’un coup dur pour des Asémistes dominateurs sans être récompensés. Joan Tincres ayant tiré sur le poteau (4’), puis marqué un but refusé pour une position de hors-jeu de Dan Sinaté (6’).

Benama marque et rate un penalty

Sans paniquer, les coéquipiers de Ritchy Valme se sont remis la tête à l’endroit. Ils ont continué à presser haut et à récupérer des ballons dans le camp auvergnat. Sur une action développée côté droit, Saïmon Bouabré a alerté Mayssam Benama dans la surface. D’un plat du pied, et avec l’aide de la transversale, la sentinelle a égalisé (1-1, 22’). C’est sa cinquième réalisation de la compétition.

Dans la foulée, Tincres, encore lui, a réussi un joli numéro au cœur de la surface. Il a effacé Pages d’un crochet avant de placer le ballon entre les jambes de Théo Ramousse, le gardien clermontois (2-1, 25’).

Neuf minutes plus tard, Benama a vu Ramousse stopper son penalty et empêcher l’ASM de faire le break. Une addition qui a finalement été alourdie au retour des vestiaires. Sur une action encore initiée à droite, Lucas Michal a centré sur Bouabré au second poteau (3-1, 57’).

Benama: "J’avais dit au coach qu’on la gagnerait"

Clermont a réduit l’écart sur un nouveau coup de pied arrêté. Pape Cabral a mal renvoyé le ballon de la tête et Colas Chastang ne s’est pas fait prier pour tromper Schulz (3-2, 64’). Cette réalisation n’a pas perturbé Monaco. Cabral, le plus jeune joueur de l’effectif (il est né en 2007), a remis son équipe à l’abri avec un quatrième but (4-2, 82’).

Victorieux, l’ASM a fait respecter la tradition: quand elle va en finale de la Gambardella, elle l’emporte toujours.

"C’est une grande joie. En début de saison, j’avais dit au coach qu’on la gagnerait cette année, a savouré Benama, au micro de France Télévisions. C’est un gros boulot qui a été fait par Monaco et l’équipe. On a gardé notre mental, même quand on a pris le premier but."