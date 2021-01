"Kevin Volland très expérimenté", "Golovin jamais seul"... les réactions après la victoire de l'AS Monaco contre Lorient

Niko Kovac (entraîneur de Monaco)

"En première mi-temps, personne n’était à son niveau. On a dû prendre des décisions à la pause. On a de bons joueurs sur le banc. Les changements? Selon moi, Axel (Disasi, NDLR) semblait nerveux, ce n’était pas un bon jour. Willem a eu une opportunité, il n’a pas concrétisé. Il fallait gagner la possession. On a fait rentrer Sofiane qui est un bon joueur de ballon. Golovin? Je voulais le faire entrer plus tôt mais il avait besoin de strap sur ses chaussettes. Finalement il est entré au bon moment, il a marqué ce but et on est heureux qu’il soit de retour. Il va permettre d’élever la qualité de l’équipe. On a blagué dans le vestiaire, l’entrée de Golovin est peut-être le meilleur changement de toute ma carrière (rires). Certaines fois, il y a un brin de réussite, ça a été le cas. Kevin Volland est un joueur très expérimenté, un buteur, un passeur mais c’est aussi un équipier modèle qui fait un énorme travail défensif. Je suis très heureux pour lui. Je serais encore plus content s’il réalise ce genre de performances sur la durée."





Christophe Pelissier (entraîneur de Lorient)

"On a fait une première mi-temps de très haute volée, on a dominé Monaco. Les faits de jeu nous sont largement défavorables. Quand on voit la cheville de David Monconduit (sur une faute de Gelson), le penalty non sifflé sur la main de Sidibé… L’expulsion de Delaplace est logique, et face à une équipe comme Monaco, ça devient tout de suite très compliqué. Une fois qu’on a égalisé à dix contre onze, on prend ce troisième but, c’est là que j’en veux à mes joueurs, c’est ce but qui fait pencher la balance et donne un score sévère. On a eu de nombreuses situations en première mi-temps. C’est dommageable de prendre trois buts sur des coups de pied arrêtés. On ne peut pas laisser Golovin tout seul, rentrer et ajuster Paul. C’est une grave erreur de concentration."