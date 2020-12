Kevin Volland et Wissam Ben Yedder, le duo gagnant de l'AS Monaco

Face à une défense stéphanoise qui a encore montré des signes de fébrilité contre le Nîmes Olympique dimanche (2-2), le duo Kevin Volland - Wissam Ben Yedder sera encore l’atout majeur de l’AS Monaco pour tenter de signer une 9e victoire et se rapprocher du podium juste avant les fêtes, ce mercredi au Louis-II (21h).

Dans le langage corporel, il y a des signes qui ne trompent pas. La joie de Ben Yedder (passeur décisif), lors de but de Volland dimanche à Dijon (1-0) ressemblait à s’y méprendre à celle du buteur.

"Wissam a marqué la moitié du but", a d’ailleurs souri Niko Kovac après la rencontre. Volland et Ben Yedder se comprennent, et bien souvent, quand c’est l’un qui marque, c’est que l’autre lui a fait la passe (comme face à Strasbourg, Bordeaux, PSG, Nîmes...).

"Avec Wissam, l’entente a tout de suite été naturelle", disait Kevin Volland avant le déplacement à Marseille (1-2). "Nous sommes différents et complémentaires, on se trouve sans réfléchir".

Dans le vestiaire, le courant est également rapidement passé entre les deux internationaux allemand et français. "Il y a un respect mutuel et Wissam a rapidement accroché avec la personnalité de Kevin. L’Allemand dégage une vraie joie de vivre et il était déjà bon passeur à Leerkusen", glisse un proche des joueurs.

Niko Kovac, depuis l’arrivée sur le Rocher de l’ancien du Bayer (début septembre), préfère souvent le 4-4-2 afin que les deux attaquants n’évoluent pas trop loin l’un de l’autre, comme à Dijon.

"Wissam et Kevin sont tous les deux des buteurs, leur obsession c’est de marquer", disait Kovac avant ce déplacement en Bourgogne. Deux buteurs qui se complètent et ne se marchent pas sur les pieds, c’est encore plus fort.